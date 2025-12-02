Bijusī Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Federika Mogerīni aizturēta izmeklēšanas ietvaros, kas tiek veikta par iespējamu krāpšanu saistībā ar ES diplomātu apmācību programmu, otrdien pavēstīja izmeklēšanai tuvs avots.
Mogerīni ES augstā ārlietu pārstāvja amatu ieņēma no 2014. līdz 2019. gadam, bet tagad vada Eiropas Koledžu.
Aizturēta Mogerīni un vēl divi cilvēki, sacīja avots.
Eiropas Prokuratūra (EPPO) paziņojumā apliecināja, ka Beļģijas policija pēc kratīšanas Briselē Eiropas Savienības (ES) diplomātiskā dienesta birojā un Eiropas Koledžā Brigē aizturējusi trīs cilvēkus.
Kratīšanas veiktas "izmeklēšanas ietvaros, pastāvot aizdomām par krāpšanu, kas saistīta ar ES finansētām zemākā ranga diplomātu apmācībām", teikts EPPO paziņojumā, piebilstot, ka "tika aizturēti trīs aizdomās turētie".
Kratīšanas, ko pēc EPPO lūguma veica Beļģijas federālā policija, notika vairākās Eiropas Koledžas un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) ēkās, kā arī aizdomās turēto mājās, norādīja prokuratūra.
Kāda ES amatpersona apstiprināja, ka "kratīšanas ir notikušas", un sacīja, ka izmeklētāji "pārbauda darbības, kas notikušas iepriekšējā mandāta laikā".
Patlabanējā ES augstākā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa amatā stājās pirms gada.
Saskaņā ar EPPO sniegto informāciju runa ir par deviņu mēnešu mācību programmu, kas paredzēta ES dalībvalstu zemākā ranga diplomātiem un kas pazīstama kā ES Diplomātiskā akadēmija.
EĀDD šo programmu uzticēja īstenot Eiropas Koledžai Beļģijā laikposmā no 2021. līdz 2022. gadam, un izmeklēšanā galvenā uzmanība pievērsta tam, vai konkursa process nav ticis mainīts par labu Eiropas Koledžai.
"Pastāv nopietnas aizdomas, ka ar tobrīd notikušo iepirkumu saistīta konfidenciāla informācija tika izpausta vienam no kandidātiem, kas piedalījās konkursā,"
teikts EPPO paziņojumā.
EPPO norādīja, ka pirms kratīšanas pieprasījusi un panākusi vairāku aizdomās turēto personu imunitātes atcelšanu.
Ja apsūdzības apstiprināsies, tās "varētu būt krāpšana iepirkumu jomā, korupcija, interešu konflikts un dienesta noslēpuma pārkāpums", norādīja prokuratūra.
"Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu faktus un novērtētu, vai ir noticis noziedzīgs nodarījums," piebilda EPPO.
