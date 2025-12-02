Populārais dīdžejs Toms Grēviņš žurnālam “Privātā Dzīve” apstiprinājis, ka jau divus gadus ir attiecībās un jūtas patiesi laimīgs.
Viņš atklāja vienīgi mīļotās vārdu – Ineta –, uzsverot, ka abi ir priecīgi, ka par viņu privāto dzīvi sabiedrībā zināms pavisam maz.
“Esam kopā divus gadus, un mums patīk, ka mūsu attiecības nav publiskas – tā ir daudz mierīgāk,”
sacīja dīdžejs.
Grēviņš arī norādīja, ka neplāno dalīties plašākās detaļās, jo “laime mīl klusumu”.
Jau vēstīts, ka 2022. gadā viņš izšķīrās no sievas Lauras Grēviņas, ar kuru kopā bija deviņus gadus un audzināja divus dēlus.
