Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija liecina, ka Vanšu tilta rekonstrukcijas izmaksas sasniegs 69 802 998 eiro.
Par līguma “Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība” uzvarētāju izvēlēta piegādātāju apvienība “Vanšu tilts”, kurā apvienojušies SIA “Hanza Construction Group”, SIA “Tilts” un SIA “Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T””.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzsvēra, ka jaunais piedāvājums pašvaldībai ir krietni izdevīgāks.
“Pašreizējā līguma summa ir 69,8 miljoni eiro, kamēr pērn vienīgais pretendents piedāvāja gandrīz 100 miljonus eiro. Tāpēc iepirkums tika apturēts,”
atgādināja Kleinbergs.
Konkursā startēja divi pretendenti. Uzvarējušās apvienības piedāvājums bija par 69,8 miljoniem eiro, bet personu apvienība “BBVA” – SIA “Baltijas būve”, SIA “Abora”, SIA “Viadukts” un pilnsabiedrība “3A” – iesniedza piedāvājumu par 70 327 026 eiro.
Pirmais iepirkums tika atcelts, jo tajā bija piedalījies tikai viens uzņēmums ar aptuveni 100 miljonus eiro lielu piedāvājumu, kas pārsniedza Rīgas pašvaldības finansiālās iespējas. Pēc šī rezultāta konkursa noteikumi tika koriģēti, lai piesaistītu vairāk pretendentu un panāktu labāku cenu.
Projekts tiks īstenots pēc “projektē un būvē” principa – tas nozīmē, ka uzvarētājs būs atbildīgs gan par inženiertehnisko dokumentāciju, gan būvdarbiem, nodrošinot vienotu pārvaldību visā līguma laikā.
Līguma izpilde paredzēta līdz 36 mēnešiem: līdz 12 mēnešiem projektēšanai un līdz 24 mēnešiem – būvniecībai.
Rīgā kopumā atrodas 145 tilti, pārvadi un tuneļi. Daļa no tiem ir kritiskā stāvoklī, par ko liecina to tehniskie rādītāji un vizuālais nolietojums.
