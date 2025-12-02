Maestro Raimonds Pauls joprojām turpina rakstīt un publicēt jaunas kompozīcijas. Viens no jaunākajiem darbiem ir dziesma "Māte meitai", kas radīta īpaši Ancei Krauzei ar Guntara Rača vārdiem. Dziesma pirmo reizi izskanēja nesen aizvadītajā Rača jubilejas koncertu sērijā.
Ierakstā piedalījies pats Maestro, ieskaņojot klavieru solo, kā arī MC orķestra mūziķi — Džulians (taustiņinstrumenti), Roberts Rasa (bass), Uldis Beitiņš (ģitāra) un Anrijs Grīnbergs (bungas). Dziesma ierakstīta, izmantojot tikai akustiskos instrumentus — bez sempliem, bītiem un mākslīgā intelekta rīkiem. Ierakstīja un miksēja Gints Stankevičs, savukārt Maestro klavieru solo ieskaņots Latvijas Radio 1. studijā sadarbībā ar producentu Gustavu Erenpreisu.
Dziesmas video versija veidota, izmantojot Ances uzstāšanos Guntara Rača jubilejas koncertā koncertzālē "Ulbrokas pērle". Video tapis sadarbībā ar 360TV un operatoru Gintu Fārenhostu, bet teksta video izstrādājis Dween Production.
