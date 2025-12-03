Vokālā grupa "Framest" laidusi klajā jaunu singlu "Piedzimšana", kam tapis arī Ziemassvētku laikam atbilstošs videoklips. Jauno svētku laika dziesmu radījis Jānis Ķirsis kopā ar Dagni Roziņu un tā ieskaņota studijā "Auss", savukārt videoklips filmēts Vecajā Ģertrūdes baznīcā.
"Ar šo dziesmu vēlējāmies atcerēties paši un atgādināt arī saviem klausītājiem tieši par gada nogales brīnumaino sajūtu, kad viss šķiet vismaz nedaudz tīrāks, gaišāks, dvēseliskāks," saka Jānis Ķirsis. "Šajā laikā allaž ir sajūta, ka tiek dota iespēja sākt no jauna, no tīras lapas…"
Ar šo singlu grupa aicina uz tūres "Framest Ziemassvētkos" koncertiem, kuros svin arī savu 20 gadu jubileju. Soprāns Beāte Zviedre, alts Rūta Dūduma, tenors Mikus Abaroniņš, baritons Jānis Ķirsis un bass Roberts Memmēns 30. novembrī uzstāsies Jelgavas kultūras namā, 12. decembrī – Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, 19. un 20. decembrī – kinoteātrī "Splendid Palace" Rīgā, bet 25. decembrī – Dzintaru koncertzālē.
Koncertos klausītājiem tiks piedāvāta plaša muzikālā palete – no starptautiski atpazīstamas Ziemassvētku klasikas līdz labi zināmu latviešu autoru kompozīciju aranžējumiem,
neizpaliekot arī pašu grupas dalībnieku oriģināldarbiem ar jaunāko singlu "Piedzimšana" priekšgalā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu