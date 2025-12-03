Latvijas basketbola izlasei pirmie soļi jaunā galvenā trenera Sito Alonso vadībā izrādījās smagnēji – Pasaules kausa kvalifikācijā zaudējums mājās Nīderlandei (78:86) un uzvara viesos pār Austriju (86:68).
Turpinājums februāra izskaņā ar diviem mačiem pret Poliju.
Alonso risks neattaisnojās
Latvija ceļu uz Pasaules kausu, kas 2027. gadā notiks Katarā, uzsāka pret komandām, kuras nespēlēja šī gada Eiropas čempionātā. Taču gan objektīvu, gan subjektīvu faktoru dēļ labvēlīgo kalendāru neizdevās konvertēt divās uzvarās. Tikai ar iztrūkumiem sastāvā nevar attaisnot nespēju spēlē pret Nīderlandi, kas Rīgā izskatījās kā basketbola lielvalsts. 0:9, 4:22 – mūsējie bija pilnīgi apmaldījušies trijās priedēs un laipni atļāva pretiniekiem mest no groza apakšas, bet uzbrukumā latviešiem tipiski laimi pārsvarā meklēja aiz tālmetiena līnijas, kur to neatrada. Holandiešiem ir vairāki labi basketbolisti spēcīgās līgās, un atgūties no nokdauna mūsējiem tā arī neizdevās.
Arī pret Austriju sākums samocīts, pretiniekiem bieži tiekot pie metieniem soda laukumā. Spēli izdevās salauzt ar pieciem tālmetieniem trešajā ceturtdaļā.
Sito Alonso pirms debijas pie izlases stūres uzsvēra, ka nebūtu prātīgi veikt kardinālas izmaiņas taktiskajā zīmējumā, ņemot vērā, ka ir tikai četras treniņu dienas. Taču pēc mača spēlētāji atzina, ka īpaši mainījušies akcenti aizsardzībā, turklāt ar modeli, kura noslīpēšanai nepieciešams rūpīgs darbs ilgāku laika posmu. Ar to arī izskaidrojamas daudzās nesaprašanās. Šai mācību stundai var izrādīties augsta cena, jo cīņā par ceļazīmi uz Pasaules kausu nevar atļauties zaudējumu pret grupas vājākajām komandām. Lai gan Nīderlande arī pret Poliju bija tuvu uzvarai, maz ticams, ka tā pretendēs uz dalību finālturnīrā. Šobrīd domājams, ka trīs ceļazīmes sadalīs Latvija, Polija un E grupas trio Vācija, Horvātija, Izraēla. Vāciešiem un horvātiem jau divas uzvaras kabatā, ebrejiem 0-2.
Visvairāk tālmetienu
Divās spēlēs Latvijas izlase izpildījusi visvairāk tālmetienu no visām 32 atlasē startējošajām Eiropas komandām – 72, trāpot 24. 33 procentu precizitāte dod 19. vietu. Austriešu zonas aizsardzība provocēja uzbrukt no tālienes, bet abos mačos mūsējie izmeta vienādu skaitu trejaču (36). Eiropas čempione Vācija arī turpat vien ir kvantitātē (68), precizitātē vēl vājāki rādītāji (29 procenti).
Ierasti aktīvi un augstā līmenī nospēlēja Rihards Lomažs, kurš abos mačos bija rezultatīvākais izlasē (17 un 24 punkti).
Pirmajā spēlē veselības likstu dēļ malā palika Kārlis Šiliņš, un otrajā varēja redzēt, ka šāda tipa spēlētāja ļoti pietrūka – 17 punkti un labākais efektivitātes rādītājs (20). Savdabīgi, ka pirmās spēles lietderīgākais vīrs Mareks Mejeris otrajā laukumā bija tikai 13 minūtes un punktus neguva. Pret Austriju pārliecinošāku iespaidu atstāja Mārcis Šteinbergs, droši izlasē debitēja Adrians Andževs.
Savu vietu neatrada Anžejs Pasečņiks, kurš bija plānots kā pamatcentrs. Redzēsim, vai viņš tiks aicināts nākamajā reizē un vai būs motivācija lidot 30 stundas no Taivānas tik mazu minūšu dēļ.
Pa pusei izjauktā stāvoklī
Ģirts Kalniņš, basketbola eksperts: "Bēdīgs skats. Bija skaidrs – trenera maiņa un robi sastāvā radīs sekas, bet izlase izskatījās pa pusei izjauktā stāvoklī… Turklāt pretī jau nebija basketbola dižgari. Pret Austriju spēlējām labāk, bet uz tā rēķina, ka pretinieki bija pavisam vāji. Poliju ar šādu spēli nevarēs uzvarēt. Šie mači atbildēja, kāpēc iepriekš treneris neņēma Pasečņiku, Blumbergu, maza loma Šteinbergam. No garajiem vienu maču nospēlēja Šiliņš, otru – Mejeris, pārējie vairāk statisti. Artūram Kurucam ne pārāk veiksmīgas spēles, acīmredzot tādēļ, ka klubā loma ir stipri limitēta, bet te prasa arī rezultāta došanu uzbrukumā. Neviens no šiem spēlētājiem, izņemot Lomažu un dažas reizes Mejeri, nav izlasē spēlējuši galvenās lomas, tāpēc arī uzbrukumā izskatījās tik sapīti, skatījās viens uz otru. Tālmetieni jau var būt dažādi, pret Nīderlandi bija daudz situāciju, kad uzmet pāri rokām pēdējās sekundēs. Nesaprotu, kāpēc neielika sastāvā Ričardu Aizpuru, kurš ir fiziski spēcīgs, iet caurgājienos. Šīs spēles liecina par bezdibeni starp izlases pirmo un otro sastāvu, nav kvalitatīvu vidusmēra spēlētāju kā Lietuvai. Par to jāsāk domāt aizvien vairāk, jo izskatās, ka Eirolīgas spēlētāji nākotnē būs vēl nepieejamāki, nebūs izlīguma ar starptautisko federāciju."
Rezultāti. Basketbols
PK KVALIFIKĀCIJA
F grupa
- Austrija – Latvija 68:86, Vujoševičs 27, Ogunsipe 17; Lomažs 24, Šiliņš 17, Šteinbergs 10, Blumbergs, Leimanis, Kurucs pa 8.
- Nīderlande – Polija 83:85.
1. Polija 2-0 +14
2. Nīderlande 1-1 +6
3. Latvija 1-1 +10
4. Austrija 0-2 -30
* komanda, uzvaras-zaudējumi, punktu starpība
