Brīdi pirms Ziemassvētkiem klajā nākusi Jāņa Lūsēna dziesma ar Viļa Plūdoņa vārdiem "Krīt pārslas, krīt", kuru komponists radījis jaunizveidotajam duetam — operdziedātājai Brigitai Reisonei un Latvijas Nacionālā teātra aktierim Raimondam Celmam —, un kura skanēs viņu kopīgi radītajā Ziemassvētku koncertprogrammā "Brīdi pirms gaismiņas".
Šī programma ir turpinājums pirms daudziem gadiem tapušajam koncertciklam "Mazu brīdi pirms", kuru izpildīja dziedātāji Kristīne Zadovska un Ingus Pētersons. Programmai bija lieli panākumi un toreiz tika nospēlēti vairāk nekā simt koncertu.
Taču, kā saka Jānis Lūsēns, laiks pagājis, un nu kārta jaunajiem. Ar Raimondu Celmu komponists ir strādājis rokoperas "Kaupēn, mans mīļais" atjaunojumā, un viņš uzsver, ka Raimonds ir ar vīrišķīgu balss tembru, turklāt šobrīd apgūst vokālās mākslas meistarību Latvijas Mūzikas akadēmijā. Komponista iecere bija izveidot duetu, kurā balss tembri un skanējums labi papildinātu viens otru un viņš atzīst, ka jaunā, talantīgā operdziedātāja Brigita Reisone ar savu spožo, akadēmisko soprānu un sievišķīgo skatuves šarmu tam likās piemērota.
"Jaunradītā dziesma ne tik daudz atspoguļo abu solistu vokālo meistarību, kā iekšēju inteliģenci, jūtīgumu un siltumu, kas tik ļoti gaidīts laikā, kad gatavojamies gada klusākajiem svētkiem;
svētkiem, kuros atceramies gada skaistākos sapņus un notikumus. Tos, kas uz mūžu paliks mūsu atmiņās," piebilst Jānis Lūsēns.
Koncertos "Brīdi pirms gaismiņas" piedalīsies: operdziedātāja Brigita Reisone (soprāns), aktieris Raimonds Celms (tenors), Jānis Lūsēns sen. (taustiņinstrumenti), Evija Mundeciema (flautas, zvaniņi), Jānis Lūsēns jun. (basģitāra, ģitāra) un Uģis Upenieks (perkusijas).
