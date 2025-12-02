Par svētdien notikušo traģēdiju, kad ar automašīnu, iebraucot Daugavā, traģiski bojā gājusi medicīnas darbiniece Ilona Jaukule, līdzjūtības vārdus turpina paust vairāki viņas kolēģi. Par notikušā apstākļiem izskan vairākas versijas, un sociālajā medijā "Facebook" izplatīts arī video ar emocionālu Ilonas kolēģes Marinas stāstījumu.
Ilona strādājusi gan slimnīcā, gan Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, un viņas kolēģe Marina uzsver, ka Jaukule daudz sevi veltījusi darbam medicīnā.
Marina stāsta, ka ir redzējusi video ierakstu, kurā fiksēts brīdis, kad automašīna iebrauc ūdenī. Viņa norāda, ka sabiedrībā tiek apspriesta versija par iespējamu pašnāvību, taču pati tam netic: "Skrollēju komentārus un saprotu, ka versiju ir daudz - tas bijis apzināti, pašnāvība. Bet ziniet - viņa tik daudz strādāja! Atnākot no "ātrajiem", viņa gāja uz "toksikoloģiju". Atnākot no "toksikoloģijas", viņa gāja atpakaļ uz "ātrajiem"."
Esmu pārliecināta, ka viņa bija tik pārgurusi, kā jau visi mediķi Latvijā, ka, iespējams, viņa kļūdas pēc nogriezās tur. Es neticu, ka viņa būtu varējusi uztaisīt pašnāvību. Visi kolēģi pateiks to pašu."
Bojāgājušās sievietes kolēģe stāsta, ka Ilona savulaik, būdama sestajā grūtniecības mēnesī, norīkota palīdzēt Zolitūdes "Maxima" traģēdijā cietušajiem.
Viņa uzsver, ka Ilona bijusi atsaucīga un sirsnīga, un aicina cilvēkus neizteikt nepamatotus pieņēmumus: "Lai arī kas tur notika, viņa aicina nerakstīt komentāros "muļķības, nepazīstot cilvēku."
Noskaties video (krievu. val.).
Marina noslēdz savu vēstījumu ar aicinājumu pievērst uzmanību sev un apkārtējiem: "Veselību jums visiem, saudzējiet sevi un pievērsiet uzmanību saviem tuviniekiem."
Jau ziņots, ka ceturtdienas vakarā tika saņemts izsaukums Rīgā, kur Daugavā ir iebraukusi vieglā automašīna. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Izcelšanas darbus apgrūtinājusi upes straume.
