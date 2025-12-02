Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Kuģu ģimenē Uģa sieva Linda apņēmusies ieviest kārtību vīra istabā. Viņa vēlas šķirot Uģa grāmatas, par ko krišnaīts nav sajūsmā. Linda piedāvā savu kārtības sistēmu, kā arī nekautrējas izlemt, kam jādodas uz atkritumiem, bet kas var palikt.
“Lieliska doma – katrai grāmatai noslaucīt putekļus, to pārcilāt, un tad izlemjam, vai mēs šo grāmatu paturam vai nē. Tas būs vērtīgi, jo es jau sen domāju, ka man šeit ir jāsatīra,” Uģim saka Linda.
Viņa pakāpjas līdz augstākam plauktam un nolemj ķerties klāt tur esošajām kladēm: “Metam šo ārā! Es nevaru sagaidīt, man jau rokas trīc! Lūk, 2024. gada kalendārs. Tu nekad dzīvē neko kalendārā neesi rakstījis!” Tikmēr Uģis retoriski atbild: “Bet ja nu es sākšu?”
Viņa turpina mest uz zemes, viņasprāt, liekās vīra klades, taču Uģis nespēj noraudzīties uz notiekošo: “Tu jocīga esi?! Nu bet kas tas ir? Es rakājos pa tavu pagātni?”
Linda tikmēr jau lasa nākamo kladi, nespējot valdīt smieklus par izlasīto: “Septiņi sievietes skaistuma noslēpumi! Veselīgs uzturs, jāiet gulēt 21.00, jāģērbjas sievišķīgi… Ar to man problēmu nav! Nākamais – pareiza attieksme pret darbu. Rūpes par saviem tuvajiem un mīļajiem, attīstīt sevī sievišķīgas īpašības. Viss kā par mani – metam ārā!”
Taču Uģis nepaliek atbildi parādā: “Tu jocīga esi? Tā ir vēsturiska klade! Tie ir mani pieraksti no lekcijām! Tā ir vēsture! Es nevaru saprast – ielien istabā un pēkšņi baigā gudrīte te atradusies! [..] Beidz rakāties pa manām mantām! Paņem manu dienasgrāmatu, nopuņķo vēl…”
Uģis atklāj, ka saprot Lindas vēlmi viņa istabu nākotnē atvēlēt bērniem, taču viņai jārēķinās, ka arī tad vīra grāmatas atradīsies tur. “Tev vienkārši skauž, ka man ir smuks grāmatu plaukts, bet tev ir plaukts ar bērnu apenēm! Tas arī viss, tā ir skaudība!” piktojas krišnaīts.
