Jelgavniece Sigita novembra sākumā, braucot mājup pa Brīvības bulvāri, piedzīvoja negaidītu avāriju – viņas nesen nopirktajam “Audi” sānos ietriecās elektriskais velosipēds, ziņo raidījums "Bez Tabu".
"Tas notika pēkšņi, neko nesapratu... viņš jau bija pie mašīnas, lai es nesaucu policiju, jo viņam būs problēmas," stāsta Sigita.
Vēlāk noskaidrots, ka auto taranēja nepilnus 30 gadus vecs Indijas pilsonis, kurš, veicot nedrošu manevru, ar elektrovelosipēdu uztriecās Sigitai. Viņas automašīnai bojāts spārns, bamperis, spogulis un remonts maksās vairākus simtus eiro.
Tā kā elektrovelosipēdiem nav obligātās OCTA, cietušajai nākas pašai meklēt vainīgo un piedzīt kompensāciju. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vadītājs Jurijs Stengrevics skaidro, ka šādos gadījumos atlīdzība jārisina civiltiesiskā kārtā, vēršoties pret transportlīdzekļa lietotāju vai īpašnieku.
Tomēr ārzemju pilsoņa iesaiste situāciju sarežģī. Biroja pieredze rāda, ka šādos gadījumos vainīgos grūti sasniegt, tāpēc bieži jāstrādā ar nomas uzņēmumu. Attiecīgais elektrovelosipēds pieder nomas firmai "RariRide", taču Sigita par sadarbību ar uzņēmumu stāsta:
"Viņi pateica, lai apdrošinātājs šo visu risina. Apdrošinātājs sūta pie policijas, policija saka, ka apdrošinātāji varētu. Un tā notiek tā mētāšana."
"RariRide" pārstāvis uzsver, ka atbildība gulstas uz īrnieku – neatkarīgi no tā, vai tas ir vietējais vai ārzemnieks.
Tādējādi Sigita palikusi situācijā, kur neviens neuzņemas atlīdzināt zaudējumus, un viņai, iespējams, būs jāiesaista tiesa, lai piedzītu remonta izmaksas no vainīgā.
Pilnu sižetu skatieties "Bez Tabu".
