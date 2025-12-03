Japānā vēršas plašumā aicinājumi nekavējoties mainīt 1947. gada Imperatora nama likumu, kurā, atsaucoties uz tradīcijām, noteikts, ka imperatora troni var mantot tikai vīrieši.
Kāpt tronī būtu jāatļauj arī sievietēm. Līdz Otrajam pasaules karam Japānas imperators pēc konstitūcijas bija valsts vadītājs. Mūsdienās viņš ir valsts un tautas vienotības simbols bez politiskām pilnvarām. Šobrīd simbola lomu pilda imperators Naruhito un viņa dzīvesbiedre, imperatore Masako. Abiem ir tikai viens pēcnācējs – meita, princese Aiko. Viņai pirmdien apritēja 24 gadi, kas atkal uzjundījis debates. Inteliģentā un laipnā meitene valstī ir ļoti populāra. Princese jau veikusi pirmo patstāvīgo ārzemju vizīti Laosā un daudzi uzskata viņu par gatavu imperatores misijai.
Konservatīvās aprindas likuma maiņai gan iebilst un norāda, ka mantinieks varētu būt pašreizējā imperatora jaunākā brāļa Akišino 19 gadus vecais dēls, princis Hisahito. Taču princis ne tuvu nav tik populārs kā Aiko, turklāt eksperti atzīst, ka viņš kā vienīgais būtu pakļauts milzīgam psiholoģiskam spiedienam – visi gaidītu, lai viņš veiksmīgi apprecas un sieva tam sagādā dēlus. No tā tad būtu atkarīga visas imperatora dzimtas izmiršana vai saglabāšanās.
