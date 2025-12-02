Latgales grupa "Laimas Muzykanti" šogad atzīmē 30 gadu skatuves darbības jubileju. Par godu šim notikumam klajā nākusi visu laiku populārāko grupas dziesmu izlase "Laimas Muzykanti 30 — zelta dziesmas", kas no 25. novembra pieejama populārākajās straumēšanas vietnēs.
Grupas dibinātājs un līderis Artūrs Uškāns par izlasi stāsta: "Šis zelta dziesmu albums ir brīnišķīgs veids, kā apkopot 30 gados paveikto. Albumā izvēlētas populārākās "Laimas Muzykantu" dziesmas, kas šo gadu laikā iekarojušas klausītāju sirdis gan Latvijā, gan daudzās citās pasaules valstīs. Izlasi veidojām balstoties uz vairākiem faktoriem.
Pirmkārt, mums katru gadu straumēšanās vietnēs ir pusotra miljona klausījumu, izvēlējāmies klausītākās dziesmas no šīm vietnēm. Bija arī iekšējā balsošana grupas dalībnieku vidū. Skatījāmies, kuras dziesmas koncertos izraisa viskvēlākās emocijas.
Tas bija ilgs un rūpīgs atlases darbs, neviena dziesma izlasē nav nokļuvusi nejauši. Tagad, savā 30 gadu jubilejas gada krāšņajā izskaņā esam priecīgi piedāvāt saviem uzticamajiem klausītājiem Latvijā un citviet pasaulē šo albumu."
Jāpiebilst, ka "Laimas Muzykantu" dziesmas savām horeogrāfijām izmantojuši daudzi Latvijas un arī citzemju deju meistari. Īpaši populāra, jau par sava veida klasiku Latvijas dejotāju vidū ir kļuvusi deja, kas radīta par pamatu ņemot dziesmu "Meitu Mōte". Arī šī dziesma ir iekļauta izlasē.
"Laimas Muzykantu" 30 gadu jubileja tiks svinēta divos īpašos koncertos. Pirmais no tiem notiks 2025. gada 6. decembrī Latgales vēstniecībā GORS, bet otrs koncerts norisināsies Rīgā, VEF Kultūras pilī 2026. gada 20. janvārī.
Koncerti iecerēti kā sirsnīga muzikāla satikšanās ar saviem klausītājiem un bijušajiem grupas dalībniekiem. Gaidāmi īpašie viesi — Olga Rajecka, Kristīne Kārkle-Kalniņa, Inga Zeile, Baiba Ērgle — mūziķes, ar kurām grupai bijusi radoša un skaista sadarbība daudz gadu garumā.
Klausītāji varēs baudīt savas iemīļotās dziesmas, piemēram, “Meitu mōte”, “Tuoļi dzeivoj”, “Vokors īt”, “Krūga Madaļeņa”, “Ķēvīt, mana svilpastīte” un daudzas citas. Iecerēti arī muzikāli pārsteigumi.
Koncertos būs iespēja iegādāties izlasi arī kompaktdiska formātā.
30 gadu garumā grupas sastāvs daudzkārt mainījies. Taču šobrīd grupas kodolu veido tās dibinātājs un līderis Artūrs Uškāns (balss, akordeons, harmonikas, dūdas, kokle, stabules u.c.), Diāna Logina (balss, mandolīna, stabules), Armands Varslavāns (ģitāras), Matīss Uškāns (bungas) un Kristaps Strods (basģitāra).
Grupa ir dibināta 1995. gadā Daugavpilī, un nemainīgi tās izveidotājs un vadītājs ir bijis multimākslinieks Artūrs Uškāns. Šo gadu laikā paveikts daudz.
Mūziķi ir iecienīti ne tikai Latvijā, bet koncertējuši arī daudzos festivālos pasaulē — Lietuvā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Turcijā, Polijā, Ungārijā, Vācijā, Itālijā, Uzbekistānā u.c.
2018. gadā "Laimas Muzykanti" pārstāvēja Latviju XXIII Ziemas Olimpisko spēļu Phjončhanā, Dienvidkorejā, kultūras programmā, kur sniedza piecus koncertus.
Divas uzstāšanās no "Alpensia Sky Jumping" stadiona tika raidītas TV tiešraidē visā pasaulē.
