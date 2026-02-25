Šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone kopā ar draudzeni Ilvu nakts melnumā ieradušās lidostā, lai dotos ceļojumā uz Ēģipti pasildīties siltajos saules staros. Pirms došanās uz lidostu draudzenes apcer, kāds tad būs šis ilgi gaidītais ceļojums un ko viņas no tā sagaida.
Magone un Ilva lidostā ieradušās labā un jautrā noskaņojumā – Ēģipte viņas gaida! Magone atklāj, ka viņai ceļot patīk, tāpēc sev pateikusi, ka vismaz reizi gadā ir jāceļo. Pēdējā laikā gan sanākot pat biežāk, un arī šogad vasarā ir ieplānots brauciens ar bērniem uz Londonu.
Ilva atzīst, ka ceļojumos kādu laiku nav bijusi: “Kopš vispār pārtraucu lietot alkoholu, es neesmu braukusi ceļojumā – tas bija viens no maniem stopētājiem, lai sevi netrigerētu, jo visi ceļojumi asociējas ar lietošanu. Un tagad ir pirmais ceļojums pēc pusotra gada pārtraukuma.”
Magone nedaudz noraizējusies, ka Ilvai būs liels pārbaudījums, taču Ilva ir mierīga, ka viss būs kārtībā, jo ar Magoni ir viegli. Draudzenes ir vairāk kā pārliecinātas, ka ceļojums būs izdevies, un Ilva nevar vien sagaidīt, kad tas sāksies: “Šis ir kaifīgākais moments, kad esi lidostā un saproti, ka tūlīņ kaut kur lidosi. Un tad tu ej cauri tam koridoram garajam…” Magone pabeidz draudzenes domu: “Un tad tevi liktenis sagaida, un tu nezini, kas būs galā!”
Magone ir priecīga, ka šoreiz ceļojums notiek uz pozitīvas nots, nav jārisina nekādas nebūšanas: “Mēs braucam pilnīgā mīlestībā, draudzībā un saskaņā, lai ieraudzītu varbūt pat piramīdas, kas to zina! Jebkas, kas tur būs, būs super labi!”
Ejot pa garo koridoru, Ilva sapņo par +27 grādiem un siltajiem saules stariem, bet Magone domās jau ēd pieczvaigžņu viesnīcas brokastis.
VIDEO skaties: 1188play!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu