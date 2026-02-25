Otrdien Latvijas Nacionālajā operā notikušajā Ukrainas atbalsta koncertā "Palīdzi izvest Ukrainas aizstāvjus no nāves" saziedoti 1 450 000 eiro, informēja fonda "Uzņēmēji mieram" pārstāve Signe Nīgale.
Koncerta gaitā savāktie līdzekļi tiks izmantoti specializēta transporta, bezpilota zemes sistēmu, sakaru un energoapgādes risinājumu, kā arī nakts redzamības aprīkojuma nodrošināšanai, lai uzlabotu ievainoto karavīru drošu un operatīvu evakuāciju.
Pasākuma rīkotāji skaidro, ka NATO valstīs medicīniskajā palīdzībā tiek ievērots tā dēvētais "zelta stundas" princips, taču Ukrainas frontes apstākļos intensīvu apšaudžu, dronu apdraudējuma un izpostītas infrastruktūras dēļ to bieži nav iespējams nodrošināt.
Evakuācijas ceļš no frontes līnijas līdz medicīniskās palīdzības punktam nereti sasniedz pat 20 kilometrus un var ilgt 24 stundas vai pat ilgāk, tādēļ katrs ieguldījums evakuācijas paātrināšanā nozīmē izglābtas dzīvības.
Koncertā piedalījās vairāk nekā 130 mākslinieki no simfoniskās, kora un populārās mūzikas žanriem.
Pasākumu rīkoja fonds "Uzņēmēji mieram" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu un baletu un uzņēmumu "Tet".
Uz skatuves kāpa dziedātāji Artūrs Čukurs un Ansis Bētiņš, operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko, pianists Reinis Zariņš un Andrejs Osokins, jauktais koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā, kā arī sitaminstrumentālists un komponists Rihards Zaļupe.
Tāpat koncertā piedalījās hiphopa mākslinieks Fiņķis, grupa "Dzeltenie pastnieki", dziedātāja Kristīne Prauliņa un "Riga Gospel Choir", baletdejotāja Ivanna Katana un mūziķis Raimonds Martinovs, dziedātājs Intars Busulis un "Abonementa orķestris", komponists Jānis Lūsēns, dziedātāji Aija Vītoliņa un Zigfrīds Muktupāvels, grupa "The Sound Poets", dziedātāja Annija Putniņa, grupa "Kautkaili", kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā, komponists un pianists Uldis Marhilēvičs un dziedātāja Linda Leen, kā arī citi viesmākslinieki.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
