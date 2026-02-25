Dubrovina parkā Daugavpilī tā dēvētās mūžīgās uguns apkopes laikā noticis sprādziens, kurā cietis viens cilvēks, informē pilsētas Pašvaldības policija.
Incidents fiksēts 19. februārī. Policija pieļauj, ka eksploziju varēja izraisīt gāzes noplūde. Iestādes izplatītajā video redzams, ka sprādziena brīdī pie mūžīgās uguns atradies cilvēks.
Cietušajam sniegta medicīniskā palīdzība. Video materiālā redzams, ka pēc sprādziena persona kustējusies, tomēr nav piecēlusies kājās.
Savukārt ieraksta turpinājumā redzams, ka memoriālā mūžīgā uguns atkal deg, lai gan video sākumā tā nav bijusi iedegta.
