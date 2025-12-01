Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova tiekas Rīgā ar savu ilggadējo paziņu, juristi Ievu Branti. Abas dāmas pastaigājas pa parku, un saruna ātri vien nonāk pie sieviešu un attiecību tēmām. Ieva aicina Margaritu beidzot veltīt uzmanību vīriešiem un pat piedāvā palīdzību, lai atrastu deju kompanjonu.
Ieva rosina Margaritai apmeklēt viņas deju studiju, taču latgaļu dāma atbild, ka viņai nav deju partnera. "Mēs tev tūlīt ieliksim sludinājumu," ierosina Ieva. Šis priekšlikums Margaritu nedaudz pārsteidz, bet viņa ar smiekliem atklāj, ka nesen viņai jau bijusi interesanta pieredze ar sludinājumu publicēšanu: “Es tikko biju ielikusi to sludinājumu... žēl, ka izdzēsu, es tev būtu parādījusi tādu kolekciju ar "krāniņiem”.”
Margarita atzīmē, ka pret iepazīšanās sludinājumiem izturas visai atturīgi, jo jūtas tā, it kā būtu izstādīta apskatei: "kā prostitūta izlikta uz apskati, kuru skatās un šķirsta."
Ieva tomēr cenšas viņu pārliecināt, piebilstot, ka nav obligāti uzreiz jāmeklē partneris nopietnām attiecībām, bet sākumā var atrast deju partneri. Margarita pasmejas un jautā: "Tur jau jāliek CV klāt, ja?"
Runājot par vīriešiem, Margarita mazliet aizvainota atzīmē, ka par Ievas kāzām uzzinājusi sociālajos tīklos. Taču viņa uzsver, ka priecājas, ka Ieva ir atradusi tādu vīrieti, kas spējis viņā atvērt sievišķību.
VIDEO:
