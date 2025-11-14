Alternatīvā roka apvienība "R.A.P.", kas šobrīd aktīvi koncertē savas "Novembra tūres" ietvaros, publisko atraktīvu jaunā singla "Cirks" videoklipu, ko radījuši jaunais režisors Marks Landmanis un mūzikas apritē labi zināmais operators Ritvars Bluka. Galvenajā lomā ir līdz nepazīšanai pārvērstais grupas vokālists Artis Dvarionas.
Viņš stilizēti melnbaltajā video redzams mīma lomā, lielu uzsvaru liekot uz paša radīto tekstu par mūsdienu pasaules līdzināšanos visīstenākajam cirkam. Ar Marku Landmani un Ritvaru Bluku grupa sadarbojās arī sava iepriekšējā singla "Melnā (Ak nē, nē, nē!)" videoversijas izveidē.
"Mākslas vārdā man pirmoreiz piecpadsmit gadu laikā nācās pilnībā noskūt bārdu, lai iegūtu autentisku mīma tēlu," jaunā video tapšanu komentē Artis. "Esam gandarīti par rezultātu un domājam, ka šis ir līdz šim spilgtākais kādas mūsu dziesmas ekranizējums un kadrā redzamais lieliski papildina pašu skaņdarbu."
Dziesma ir novembra sākumā izdots eksperimentāls singls, kurā, pretēji grupas ierastajam skanējumam, šoreiz dominē sintezatori. “R.A.P.” bez Arta Dvarionas gan kā mūziķi, gan kā dziesmu līdzautori turpina darboties arī ģitārists Aleksandrs Štro, bundzinieks Gatis Kaizers un basists Artis Rozītis, kurš šoreiz radījis arī galveno sintezatora motīvu.
Tūres koncerti vēl notiks 14. novembrī Cēsu “Fonoklubā”, 15. novembrī Liepājas kultūras namā “Wiktorija” un 22. novembrī Rīgas koncertzālē “Angārs”. Noslēguma koncertā Rīgā īpašo viesu statusā uzstāsies vēl viena alternatīvā roka žanrā labi zināma pašmāju apvienība – “Indygo”.
Informācija par “Novembra tūres” koncertu biļetēm atrodama grupas mājas lapā gruparap.lv.
