Raidījumā “Ģimene burkā” influenceri Dzenīši ir devušies uz veikalu, lai iegādātos preces skolai un mājām. Drīz vien abi atceras, ka jānopērk jauna spēļu mašīnīte arī jaunākajai atvasei, kas piesolīta, lai dēls atgrieztos bērnudārzā.
Dzenīšu ģimenes jaunākais dēls Ričards divas nedēļas nav bijis bērnudārzā, tāpēc vecāki nolēmuši viņu “piekukuļot”. Lai puika piekristu doties uz dārziņu, viņam piesolīta spēļu automašīna.
“Viņš pretojas iet. Viņš ir pieradis mājās un viņam arī ļoti patīk mājās, kā jau mums visiem. Bet kad es saku, ka mammai jābrauc nopirkt viņam Hot Wheels mašīnīte, viņš kā smērēts sviestiņš iet uz dārziņu, pats paņems botas un visu izdarīs. Ja vajag, tad vajag. Mēs arī ejam uz darbu par algu, tad viņam alga ir šī mašīnīte,” stāsta influencere Kristīne Dzenīte.
Tikmēr attiecību treneris, “Ģimene burkā” eksperts Kristaps Ozoliņš par šādu uzpirkšanu gan nav vienisprātis: “Apbalvojuma mehānisms ir daudz efektīvāks nekā soda mehānisms. Tā ir lieliska motivācija, kā saņemt labākas atzīmes, vairāk censties vai ātrāk izdarīt mājas pienākumus. Tomēr arī šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tāpēc, ka tad, kad sākam bērnu nevis apbalvot, bet piekukuļot, tad neviļus pasakām, piemēram, ja tu vienmēr ģērbsies, tu vienmēr dabūsi končiņu. Un bērns loģiski izdomā – ja es varu dabūt vienu, kāpēc es nevarētu dabūt divas? Un tad tu staigā kā Salatētis ar končiņām, un no tevis pieprasīs kukuli.”
