Raidījuma "Ģimene burkā" dalībnieku Kristīnes un Agra Dzenīšu mājās allaž skan bērnu čalas – trīs dēli, dvīņi pirmklasnieki un mazais Ričards, tur rūpējas par prieku un rosību ikdienā.
Taču nesen vecāki nolēma ar vecākajiem dēliem padalīties kādā īpašā stāstā – kā tētis reiz bildināja mammu.
Izrādās, šis nozīmīgais brīdis noticis nevis klusās vakariņās vai romantiskā ceļojumā, bet gan... uz Gacho koncerta skatuves!
Agris atminas to ar smaidu: "Es pirmais paspēju šo bildinājumu izveidot, jo bija rinda pēc manis, kas gribēja, bet nevarēja, jo viens jau bija pasteidzies. Tajā laikā mēs ar Gati sportojām vienā sporta zālē, un tuvojās tas brīdis, kad man vajadzēja bildināt Kristīni. Es nolēmu Gatim pajautāt: "Klausies, vecīt, kad tev koncerts?""
Un tā, liktenim sagrozoties, atbilde bija īstā. Koncerts ieplānots 1. augustā – datumā, kas Dzenīšu ģimenei jau tāpat bija īpašs. Tieši šajā dienā Kristīne un Agris bija sākuši kopdzīvi.
"Es nodomāju, ka tā ir zīme," atzīst Agris. "Sākām to riktīgi ātri organizēt, ar festivāla organizatoriem tikāmies un plānojām. Viss ļoti veiksmīgi izdevās!"
Šodien Dzenīši ar siltu sajūtu atceras šo dzīves pagrieziena punktu un labprāt kavējas atmiņās par piedzīvoto mirkli. Plašāk par šo romantisko brīdi skaties video!
