Valsts policija (VP) var apstiprināt iepriekš publiski izskanējušo informāciju, ka Ilona Jaukule pirms traģiskās iebraukšanas Daugavā tomēr ir zvanījusi glābšanas dienestam.
"Valsts policija var apstiprināt iepriekš izskanējušo informāciju par sievietes zvanu glābšanas dienestam. Kriminālprocesā šobrīd turpinās aktīva izmeklēšana, un plašāku informāciju izmeklēšanas interesēs nevaram sniegt," komentē Gita Gžibovska, VP Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve.
No neoficiāliem avotiem portālam Lasi.lv zināms, ka sieviete zvanījusi un teikusi, lai viņu neglābj.
Jau ziņots, ka 27. novembra vakarā tika saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur upē ir iebraukusi vieglā automašīna BMW. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Bojāgājušo sievieti glābēji no Daugavas izcēla nākamās dienas pēcpusdienā, taču automašīnas izcelšana prasīja vēl vairākas dienas.
Sieviete pēdējā gaitā tika izvadīta ceturtdien, 4. decembrī.
