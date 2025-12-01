Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izteicis līdzjūtību un publiskojis atvadu vārdus kolēģei Ilonai Jaukulei, kura ceturtdien traģiski gāja bojā, automašīnai iebraucot Daugavā.
Dienests uzsver, ka ziņa par Ilonas nāvi satricinājusi visu kolektīvu. "Mēs, kolēģi dienestā, skumstam un sērojam par kolēģes Ilonas Jaukules pēkšņo, pāragro un traģisko aiziešanu mūžībā," teikts paziņojumā.
Ilona dienestā bijusi īpaši mīlēta un cienīta. "Ilona bija viens no sirsnīgākajiem, labsirdīgākajiem un gādīgākajiem cilvēkiem mūsu vidū. Un tā dienestā mēs viņu vienmēr arī atcerēsimies," norāda NMPD.
Kolēģi atklāti runā par viņas profesionālo un cilvēcisko spēku: "Kolēģi viņu mīlēja un dziļi cienīja – bija gods strādāt viņai līdzās. Ilonā vienmēr mita spēks, drosme un augsta profesionalitāte, gan dodoties izsaukumos, gan ievadot darbā jaunos kolēģus kā mentoram."
Atvadu vēstījums noslēdzas ar īpaši sirsnīgiem vārdiem: "Ilona vienmēr paliks mūsu atmiņās un sirdīs – kā gaisma, kas nepazūd. Sērās esam kopā ar Ilonas mīļajiem – ģimeni, draugiem un kolēģiem."
Ilonas nāve ģimenē atstājusi divus mazus bērnus, un draugi aicina sabiedrību sniegt atbalstu, ziedojot ģimenei šajā smagajā laikā.
Kā ziņots, ka ceturtdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur upē ir iebraukusi vieglā automašīna. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ ceturtdienas vakarā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
Auto izcelts tikai pirmdien.
