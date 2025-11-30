Šonedēļ notikušajā traģēdijā, kurā automašīna iebrauca Daugavā, bojā gājusī sieviete ir identificēta – tā bija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķe Ilona Jaukule. Par notikušo vēsta sadursme.lv.
Ilona ikdienā palīdzēja citiem, bet tagad atbalsts nepieciešams viņas pašu ģimenei – mājās palicis vīrs un divi mazi bērni. Draugi ir sākuši ziedojumu vākšanu, un ir izveidota ģimenes saskaņota, oficiāla ziedojuma saite šeit.
Jau ziņots, ka ceturtdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur upē ir iebraukusi vieglā automašīna. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ ceturtdienas vakarā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
