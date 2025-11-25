Latvijas Bankas dati liecina par pozitīvu tendenci kreditēšanā – pēc vairāku gadu stagnācijas tā pieaug.

Uzņēmumu kredītportfelis šogad ir audzis par 18,6%, bet mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu apmērs – par 8,9%. Kopumā kreditēšanas apjoms Latvijā šogad audzis par 15%, salīzinot ar pērno gadu. 

Taču pat uz šo pozitīvo skaitļu fona, Latvijai vēl tāls ceļš ejams, lai kreditēšanas apjomu un ar to saistītās ekonomiskās aktivitātes ziņā panāktu abas mūsu Baltijas kaimiņvalstis, nemaz nerunājot par attīstītajām Eiropas valstīm. Eirozonas valstīs vidējais izsniegto kredītu apjoms šī gada vidū bija 73,4 procenti no iekšzemes kopprodukta apjoma, bet Latvijā tas bija divarpus reizes zemāks – 30,1% no IKP. Turklāt izaicinājums ir arī, kā padarīt šo izaugsmi noturīgu, nevis tikai kā viena vai dažu gadu fenomenu. Par to visu tika diskutēts Latvijas Bankas organizētajā konferencē "Kā palielināt kreditēšanas jaudu Latvijā?".

Četri izaugsmes faktori

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē