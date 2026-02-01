Šogad starptautiskā izstāde "Heimtextil" atklāj jaunu tendenci – tekstilizstrādājumi vairs nav tikai tradicionāli noslēdzoši interjera papildinājumi vai apdares dekori, bet arvien biežāk tiek rūpīgi izplānoti jau telpu plānošanas un iekārtošanas pašā sākumā. 

"Heimtextil" joprojām turpina noteikt aktuālās tendences tekstila jomā. Šogad izstādē piedalījās 148 valstis. Arī dalībnieku skaits bija nemainīgi augsts. Desmit lielāko izstādes dalībnieku valstu vidū bija Ķīna, Indija, Pakistāna, Turcija, Vācija, Itālija, Spānija, Portugāle, Apvienotā Karaliste un Nīderlande.

Izstādē ieviestā jaunā programma "Interjers. Arhitektūra. Viesmīlība" atklāja ražotāju mijiedarbību ar arhitektiem, plānotājiem un projektu attīstītājiem, apliecinot, ka mūsdienās precīzi izvēlēts tekstils tiek iekļauts interjera dizaina sākotnējā koncepcijā kopā ar tapetēm, sienu segumiem, digitālo apdruku, krāsām, grīdas segumiem, flīzēm, žalūzijām utt.

"Heimtextil 26/27" galvenās tēmas akcentēja jau pērn, pasludinot tendenci "Amatniecība ir darbības vārds", kā arī koncentrējās uz to, ka tradicionālās prasmes un digitālie rīki pastāv līdzās arvien biežāk. Tomēr mākslīgais intelekts netika prezentēts kā dizaineru aizstājējs, bet gan kā praktisks atbalsts ideju ģenerēšanai, materiālu izstrādei un vizualizācijai.

Aktuālas sienas segas – dekori.
Žilbina tekstila jaunumi no Frankfurtes
Foto: Jean Luc Valenti/"Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Heimtextil"

