Iepriekšējā apkures sezonā, proti, 2024./2025. gada ziemā rīdzinieki par siltumenerģiju pārmaksājuši gandrīz 8 miljonus eiro, turklāt liela daļa siltuma vienkārši izkūpināta gaisā. Tāds ir Valsts kontroles revīzijas galvenais secinājums. 360 Ziņas devās noskaidrot, kur tad siltums paliek.
Ir vairāki iemesli, kāpēc rīdzinieki par siltumu pārmaksā. Problēma nav tikai augstās dabasgāzes cenas, bet arī tas, ka pilnībā netiek izmantota Latvenergo termoelektrocentrāļu saražotā lētākā siltumenerģija, to izšķērdējot. Arī Rīgas siltuma iepirkuma sistēma no neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem ne vienmēr nodrošina zemāko cenu.
Valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš skaidro: “Tā problēma, ka tās šķeldas lētumu bieži vien neiegūst patērētājs, bet iegūst ražotājs, jo viņi pārdod siltumu faktiski par gāzes cenu. Tā situācija ir ilgstoša, netiek risināta. Tāds iniciatīvas trūkums. Vairāk vai mazāk viens uz otru skatās, kuram tad ir kaut kas jādara vai nav.”
Valsts kontrole aicina sakārtot tirgus regulējumu, precizējot tarifu noteikšanas metodiku, kā arī veicināt konkurenci siltumenerģijas tirgū.
Problēma, ka Latvenergo šobrīd ir iespēja pārdot vienu un to pašu siltumu dažādos veidos – vai par monopoltarifu, vai par vienošanās cenu, vai iestartējot tirgū. Tas gan kropļo tirgu, gan vienlaicīgi, pērkot par regulēto tarifu, mēs pārmaksājam. Ekonomikas ministrijas uzstādījums ir viennozīmīgs – jāgūst maksimālā peļņa no Latvenergo, pārdodam par augstāko iespējamo cenu, ko tajā brīdī var atļauties, līdz ar to motivāciju bez regulējuma risināt šo situāciju mēs neredzam.”
Valsts regulatora pārstāve apgalvo, ka daudz kas situācijas uzlabošanai jau ticis darīts, un aizvadītajā apkures sezonā daļa Valsts kontroles pausto pārmetumu jau tikuši novērsti.
SPRK padomes locekle Alda Ozola skaidro: “Jau šajā apkures sezonā ir dažādi būtiski uzlabojumi siltumenerģijas tirgū. Latvenergo ir piedāvājis fiksētu siltumenerģijas apjomu Rīgas siltumam par zemāku cenu nekā regulatora noteiktais tarifs. Mēs kā regulators šogad noteiksim jau līdz vasaras vidum siltumenerģijas cenas iepirkuma griestus neatkarīgajiem ražotājiem.”
Tomēr arī nākamajā apkures sezonā siltums Rīgā visticamāk lētāks nekļūs.
AS Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš to skaidro ar nenoteikto situāciju pasaulē: “Šis ir ļoti nenoteikts jautājums, jo, kā jūs redzat, arī Hormuza šauruma eskalācija un ASV prezidenta Trampa izteikumi – viens izteikums vienā dienā ļoti būtiski nomaina dabasgāzes cenu, un tas rezultējas gala tarifā. Šobrīd par to pāragri spriest.”
