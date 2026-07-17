Koksnes audzēšanai pieejamo mežu platību samazināšana apdraud vietējo enerģētiskās koksnes resursu pieejamību nākotnē, liecina AS "Latvijas valsts meži" (LVM) publicēta informācija.
LVM norāda, ka pēdējo 14 gadu laikā saimniecisko mežu platība LVM apsaimniekotajos mežos ir samazinājusies par 343 000 hektāru, pamatā dažādu dabas aizsardzības iniciatīvu dēļ. Uzņēmums prognozē, ka saimniecisko mežu platības samazināsies arī turpmāk, lai nodrošinātu Latvijas starptautiskās saistības dabas aizsardzības jomā. Ja nākotnē samazinās iespējas audzēt un iegūt koksni, ilgtermiņā tas ietekmēs ne tikai enerģētiskās šķeldas, malkas un tehnoloģiskās koksnes piegādes, bet arī visu kokrūpniecības vērtību ķēdi.
Uzņēmumā atzīmē, ka patlaban LVM nodrošina tehnoloģiskās koksnes un enerģētiskās šķeldas piegādes līgumos paredzētajos apjomos, turklāt tehnoloģiskās koksnes realizācijas apjomi 2026. gada otrajā pusgadā plānoti par 16% lielāki nekā attiecīgajā periodā 2025. gadā. LVM granulu ražošanas nozarei piedāvā tehnoloģisko koksni, kas galvenokārt tiek izmantota industriālo granulu ražošanā, kā arī enerģētisko šķeldu, ko izmanto siltumenerģijas ražošanā un granulu žāvēšanas procesā. LVM nepiegādā izejvielas "premium" jeb mājsaimniecību apkurei paredzēto granulu ražošanai, tās tiek ražotas no kokapstrādes uzņēmumu blakusproduktiem. Tas nozīmē, ka "premium" granulu pieejamība tirgū nav tieši saistīta ar LVM piegādāto resursu apjomu, bet gan ar kokapstrādes sektora darbību un granulu ražotāju izvēli, kādus produktus ražot un kuros tirgos tos realizēt, norāda LVM.
Kā atzīmē LVM, Latvijas mežos koksnes uzkrājums jeb kopējā koksnes krāja patlaban pārsniedz 670 miljonus kubikmetru, kas ir trīs reizes vairāk nekā pirms 100 gadiem. Taču visu enerģētikā izmantoto koksnes produktu ražošana ir tieši atkarīga no pieejamajiem meža resursiem. Ja bez pietiekama sociālekonomiskā izvērtējuma turpinās samazināties saimniecisko mežu platības, nākotnē samazināsies izaudzētās koksnes apjoms un līdz ar to arī enerģētikā izmantojamo produktu – malkas, šķeldas, tehnoloģiskās koksnes un granulu – pieejamība, pauž LVM. "Šobrīd mēs spējam nodrošināt visus savus klientus ar nepieciešamajiem resursiem, tomēr ilgtermiņā pastāv risks nonākt situācijā, kad koksnes resursu samazinājuma dēļ atsevišķu produktu pieejamība nākotnē var kļūt ierobežota vai izzust pavisam. Tāpēc lēmumiem par zemes izmantošanas ierobežojumiem jābūt balstītiem ne tikai vides, bet arī sociālajos un ekonomiskajos apsvērumos," uzsver LVM ilgtspējas direktors Dagnis Dubrovskis.
Tāpat LVM akcentē, ka vietējā atjaunojamā kurināmā pieejamība ir būtiska Latvijas enerģētiskajai drošībai un neatkarībai. Ģeopolitiskie notikumi pēdējos gados ir apliecinājuši, cik svarīgi ir saglabāt pašmāju resursus un spēju nodrošināt vietējo energonesēju piegādes ilgtermiņā.
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