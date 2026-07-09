Līdz apkures sezonas sākumam atlikuši vien daži mēneši, un iedzīvotāji jau aktīvi iegādājas kokskaidu granulas. Pieprasījums šovasar ir ievērojami pieaudzis, taču līdz ar to būtiski kāpušas arī cenas. Klimata un enerģētikas ministram Jānim Vitenbergam radušās aizdomas, ka sadārdzinājums varētu nebūt pilnībā pamatots. Situāciju skaidroja 360 Ziņas.
Jau šobrīd, iegādājoties granulas gan pie ražotājiem, gan lielveikalos, pircējiem nereti nākas gaidīt vairākas nedēļas. Tikmēr cena gada laikā pieaugusi par vairāk nekā 30%. Ja pērn vasarā tonna granulu vidēji maksāja aptuveni 220 eiro, tad šobrīd tās vidējā cena sasniegusi jau 310 eiro.
Šāds cenu kāpums raisījis jautājumus arī klimata un enerģētikas ministram Jānim Vitenbergam, kurš uzskata, ka izmaksu pieaugums nav pietiekams, lai attaisnotu tik strauju sadārdzinājumu.
"Veikalos paskatoties, cenas ir uzlekušas augšā. Mums ir ražotāji, kas varētu brīvi nosegt vietējo tirgu, bet visi šajos apstākļos ir pacēluši cenas, un līdz šim es neesmu dzirdējis tam loģisku izskaidrojumu," saka Jānis Vitenbergs.
Savukārt granulu ražotāji cenu pieaugumu skaidro ar ievērojami lielāku pieprasījumu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Īpaši straujš pieprasījuma kāpums esot vērojams Polijā.
Biomasas asociācijā uzsver, ka pieprasījuma pieaugums ir pozitīva tendence, jo iedzīvotāji mācījušies no pagājušā gada granulu deficīta un šoreiz kurināmo iegādājas laikus. Tas ļauj cerēt, ka šoruden piegāžu problēmas neveidosies.
Vienlaikus asociācija nepiekrīt ministra paustajām aizdomām par nepamatotu cenu kāpumu. Tās pārstāvji norāda, ka granulu ražošanas izmaksas ietekmē izejvielu un transporta izmaksas ar vairāku mēnešu nobīdi.
“No koka nociršanas līdz brīdim, kad blakusprodukti no koksnes pārstrādes nonāk granulu ražošanā, ir divi līdz trīs mēneši, ” norāda Latvijas Biomasas asociācijas valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs.
Lielākā daļa Latvijā saražoto granulu tiek eksportēta, un ministrs atzīst, ka brīvā tirgus apstākļos noteikt eksporta ierobežojumus vai cenu griestus būtu sarežģīti. Tomēr viņš cer panākt vienošanos ar ražotājiem, lai vietējais tirgus netiktu atstāts novārtā.
"Es ceru, ka mēs tiešām varam panākt tādu vienošanos, kas būtu abām pusēm izdevīga, jo es negribētu iet tālāk un nonākt līdz situācijai, kad mums ir jāmeklē radikālāki soļi," uzsver Jānis Vitenbergs.
Pagaidām ministrs sola iesaistīt Konkurences padomi, lai tā uzraudzītu situāciju granulu tirgū, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai ierobežotu pārpircējus, kuri piedāvā granulas bez gaidīšanas rindā, taču par ievērojami augstāku cenu.
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