Basketbolists Dairis Bertāns intervijā žurnālam "Klubs" dalījies pārdomās par savu bijušo komandas biedru Jāni Timmu, tostarp par laiku, kad centies viņu atturēt no ciešas iesaistīšanās attiecībās ar dziedātāju Annu Sedokovu.
Bertāns atceras, ka 2019. gadā, spēlējot klubā "Himki", viņš Timmam bija līdzās tad, kad Jānis šķīrās no sievas un uzsāka attiecības ar Sedokovu. Apkārtējie esot mudinājuši basketbolistu mazāk koncentrēties uz jaunajām attiecībām, taču Timma uz šādiem ieteikumiem reaģējis noraidoši.
Basketbolists sapratis, ka sarunām par šo tematu nav rezultāta un tās varētu tikai pasliktināt savstarpējās attiecības, tāpēc no tālākas pārliecināšanas atturējies. Viņš arī atzinis, ka kopumā palīdzēt Timmam šajā situācijā bijis sarežģīti.
Timma bērnībā kopā ar Daira jaunāko brāli Dāvi Bertānu gan uzauga, gan spēlēja dažādu vecumu izlasēs. Arī Dāvis esot mēģinājis ar viņu runāt, tomēr Timma nevēlējies ieklausīties.
"Varbūt kādā brīdī likās, ka viņš ir palicis viens. Bet Rīgā atvadoties bija tik daudz cilvēku…" atceras Dairis.
