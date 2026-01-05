Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pēc teju mēnesi ilgas pauzes slimības dēļ ir atgriezies laukumā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), aizvadot divus mačus Atlantas "Hawks" sastāvā.
Atgriešanās spēlē "Hawks" savā laukumā ar rezultātu 126:102 uzvarēja Minesotas "Timberwolves", bet Porziņģis, spēlējot mazāk laika nekā parasti, guva 16 punktus. Latvietis laukumā pavadīja 17 minūtes un 20 sekundes, realizējot sešus no divpadsmit metieniem no spēles un divus soda metienus. Ar Porziņģi laukumā Atlantas komanda iemeta par 22 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs vienībā.
Otrajā mačā pēc atgriešanās "Hawks" viesos ar 111:99 pārspēja Ņujorkas "Knicks". Šajā spēlē Porziņģis guva vien četrus punktus, laukumā pavadot nedaudz vairāk nekā 17 minūtes. Viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles un pārtvēra divas bumbas, taču metienos no spēles precizitāte bija zemāka.
Nedēļas nogalē Atlantas "Hawks" aizvadīja spēli arī pret Toronto "Raptors", taču šajā mačā Porziņģis nepiedalījās, jo komandai bija paredzētas divas spēles divās dienās un latvietim tika dota atpūta.
Iepriekš ziņots, ka Kristapa pārstāvētais klubs plāno veikt padziļinātus medicīniskos izmeklējumus sportistam, lai noskaidrotu situāciju un sagatavotu viņu sezonas turpinājumam.
Porziņģis iepriekš teicis, ka pašreizējās veselības problēmas nav saistītas ar posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu (POTS), ar ko saskārās pagājušās sezonas beigās. Toreiz saslimšana izpaudās kā sirdsdarbības paātrināšanās, pieceļoties kājās.
