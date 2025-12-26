Ziemassvētku laikā ar sēru vēsti dalījusies Latvijas Riteņbraukšanas federācija – pāragri mūžībā devies uzņēmējs, sporta kluba un velo veikalu “ZZK” vadītājs, kā arī Latvijas eksčempions MTB maratonā Normunds Zviedris.
Viņš bija arī Latvijas amatieru eksčempions šosejas riteņbraukšanā un ilggadējs riteņbraukšanas attīstības atbalstītājs. No 2014. gada janvāra līdz jūnijam Normunds Zviedris ieņēma Ādažu novada domes priekšsēdētāja amatu, kā arī darbojās biedrības “Ādažu uzņēmēji” valdē.
Latvijas Riteņbraukšanas federācija un Ādažu novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību Normunda Zviedra ģimenei, tuviniekiem, draugiem un domubiedriem.
