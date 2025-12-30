ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) šā mēneša sākumā veikusi drona triecienu ostas objektam Venecuēlas piekrastē, ziņo "CNN". Tas ir pirmais zināmais ASV uzbrukums mērķim Venecuēlas teritorijā.
Kā norāda avoti, līdz šim neizziņotā operācijā tika mērķēts uz attālu piestātni Venecuēlas piekrastē, kuru ASV valdība uzskatīja par noziedzīgā grupējuma "Tren de Aragua" izmantotu vietu narkotiku uzglabāšanai un to tālākai pārvietošanai uz laivām. Trieciena brīdī objektā neviens neatradās, tādēļ upuru nav bijis.
Divi avoti apgalvo, ka operācijā izlūkošanas atbalstu snieguši ASV Speciālo operāciju spēki, tādējādi apliecinot to pastāvīgo iesaisti reģionā. Tomēr ASV Speciālo operāciju pavēlniecības pārstāve pulkvede Allija Veiskopfa to noliedza, uzsverot:
"Speciālo operāciju spēki šo operāciju, tostarp izlūkošanas atbalstu, nav nodrošinājuši."
ASV prezidents Donalds Tramps, iespējams, pirmo reizi netieši atzina šo uzbrukumu intervijā pagājušajā nedēļā, kas sākotnēji piesaistīja maz uzmanības. Tomēr konkrētāku informāciju viņš nesniedza arī tad, kad žurnālisti pirmdien jautāja tieši par šo gadījumu.
Šis trieciens var būtiski saasināt attiecības starp ASV un Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro, uz kuru Vašingtona izdara spiedienu atkāpties, īstenojot agresīvu militāru kampaņu.
ASV jau iepriekš veikušas triecienus, iznīcinot vairāk nekā 30 laivas Karību jūrā un Klusā okeāna austrumu daļā, ko tās raksturo kā pretnarkotiku kampaņu. Tramps arī devis rīkojumu bloķēt sankcionētos naftas tankkuģus, kas ierodas Venecuēlā vai to pamet. Lai gan Tramps vairākkārt bija draudējis veikt triecienus Venecuēlas teritorijā, līdz šim vienīgie zināmie ASV uzbrukumi bija vērsti pret iespējamiem narkotiku kontrabandistiem starptautiskajos ūdeņos.
CIP atteikusies komentēt notikušo.
Intervijā 26. decembrī Tramps atzina, ka ASV iznīcinājušas kādu "lielu objektu, no kura iziet kuģi", runājot par savas administrācijas kampaņu pret Venecuēlu. Atkārtoti jautāts par to pirmdien, viņš sacīja, ka ASV uzbrukušas "piestātnes zonai, kur tiek krautas narkotiku laivas", taču atteicās precizēt, vai operāciju veica armija vai CIP.
"Mēs trāpījām visām laivām, un tagad trāpījām arī pašai teritorijai,"
pirmdien sacīja Tramps.
Kāds no avotiem norādīja, ka trieciens bijis veiksmīgs — objekts un tajā esošās laivas iznīcinātas —, taču uzsvēra, ka tam bijusi vairāk simboliska nozīme, jo Venecuēlā ir daudz līdzīgu ostas objektu, ko izmanto narkotiku kontrabandisti. Turklāt notikums reāllaikā piesaistījis maz uzmanības pat pašā valstī.
Šogad Tramps paplašināja CIP pilnvaras operāciju veikšanai Latīņamerikā, tostarp Venecuēlā. Taču arī tad ASV armijai juridiski bija tiesības veikt triecienus tikai pret aizdomās turētajiem kontrabandistiem jūrā, nevis uz sauszemes.
Trampa administrācija ir sniegusi dažādus skaidrojumus kampaņai Venecuēlā, kuras ietvaros Karību reģionā izvietots ievērojams militāro spēku apjoms. Oficiāli uzsvērta cīņa pret narkotiku kontrabandu, taču Trampa administrācijas vadītāja Susija Vailsa intervijā žurnālam "Vanity Fair" norādīja, ka
laivu iznīcināšanas mērķis bijis piespiest Maduro "padoties".
Venecuēlas līderis gan nav devis nekādas pazīmes par atkāpšanos no varas.
