Latvijas parabobsleja saime sēro — 28. decembrī vien 61 gada vecumā mūžībā aizgājis viens no titulētākajiem Latvijas parabobslejistiem Alvils Brants, paziņojusi Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF).
Brants bija viens no vadošajiem sportistiem savā disciplīnā. 2016. gadā viņš izcīnīja sudraba medaļu pasaules čempionātā, bet 2018. gadā kļuva par Eiropas čempionu.
Latvijas krāsas viņš pārstāvēja arī Pasaules kausa sacensībās parabobslejā, vairākkārt kāpjot uz goda pjedestāla.
Federācija izteikusi visdziļāko līdzjūtību sportista ģimenei, tuviniekiem un visiem, kuri Brantu atbalstīja viņa sportista gaitās.
Šī gada jūlijā sabiedrība tika aicināta sniegt palīdzību Brantam. Parasportista meita Līva Podniece sociālajos medijos informēja, ka viņš kritiskā stāvoklī ievietots Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas reanimācijā.
Brantam bija diagnosticēts septiskais šoks,
un dzīvības glābšanai steidzami bija nepieciešamas asins donoru asinis ar rēzus negatīvu faktoru.
Podniece skaidroja, ka septiskais šoks ir smaga sepses forma, kuras laikā bīstami pazeminās asinsspiediens un tiek apdraudēta orgānu darbība, radot tiešus draudus dzīvībai.
Alvila Branta vārds paliks Latvijas sporta vēsturē kā neatlaidības, spēka un iedvesmas simbols parasportā.
