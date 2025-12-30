30. decembrī kanāls "STV Pirmā!" skatītājiem dāvās īpašu notikumu – intelektuālu un emocionālu gada apskatu, kurā četras spilgtas Latvijas sievietes analizēs gada skaļākos sociālpolitiskos, ekonomiskos un sabiedriskos notikumus.
Uz šo jautājumu, kāds ir bijis šis gads, pie viena galda atbildes meklēs žurnāliste Linda Abu Meri, juriste Ieva Brante, aktrise un kultūras personība Dana Bjorka, kā arī komunikācijas eksperte un publiciste Linda Curika (pazīstama arī kā Džemma Sudraba).
"Trīs spilgtas personības, kuras ikdienā, visticamāk, nekļūtu par draudzenēm, studijā radīs kaislīgu, inteliģentu sarunu bez kompromisiem. Viņu atšķirīgā pieredze, pārliecība un enerģija tikai paspilgtina diskusiju, aizstāvot savu viedokli tieši un godīgi. Tieši šī spriedze un veselīgais humors patīkami pārsteigs katru skatītāju," tā raidījuma producente Zita Lunde.
Īpašā gada atskata raidījumā dāmas ieslīgs spraigā diskusijā par šī gada spilgtākajiem notikumiem, kas nokļuva sabiedrības krustugunīs un par kuriem sievietes neklusēja.
Kā atklāj Ieva Brante – sievietes viedoklim ir nozīme: "Mēs protam paplašināt un redzēt citādāk." Viņas tic, ka liks skatītājām aizdomāties, ka ar savu viedokli ir iespējams ietekmēt notikumu virzību. Dana Bjorka uzskata, ka "argumentēta viedokļu apmaiņa par Latvijā diskutablām tēmām ir spējīga arvien aktīvāk veicināt kritisko domāšanu sabiedrībā. Balstīta šādā pārliecībā, pieņēmu piedāvājumu piedalīties diskusijā, daloties ar savām domām un pieredzi."
Tikmēr Linda Abu Meri stāsta: "Šajā vasarā kardināli mainīju nodarbošanos, jo Bauskas novada iedzīvotāji mani ievēlēja novada domē. Tomēr, kā saka, veca mīlestība nerūs, un televīzija ir mana lielā profesionālā mīlestība. Priecājos un novērtēju piedāvājumu piedalīties šajā projektā, un mūsu pirmais raidījums – gada notikumu apskats – būs krāsains, interesants un domāt rosinošs, jo brīžiem pat neticas, cik daudz var notikt viena gada laikā."
Turpretim kolorītā Linda Curika atklāj: "Man liekas, ka sievietes interesē ne tikai kulinārija un modes aktualitātes, bet arī tas, kas notiek pasaulē. Jo īpaši laikā, kad tas, kas notiek pasaulē, tiešā veidā ietekmēs viņu tiesības dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi."
2025. gada notikumu apskats sievietes acīm "No gada dāmas līdz gada drāmai" – 30. decembrī plkst. 20 kanālā "STV Pirmā"!
