Pēc ilgstošām veselības problēmām 42 gadu vecumā mūžībā aizgājis Saeimas deputāts Edgars Zelderis, apstiprina Saeimas Preses dienests.
Edgars Zelderis dzimis 1983. gadā. Pēc Talsu ģimnāzijas absolvēšanas 2002. gadā viņš Latvijas Universitātē ieguva gan bakalaura, gan maģistra grādu tiesību zinātnēs un profesionāli strādāja kā zvērināts advokāts.
Politisko darbību Zelderis sāka Talsos, kur izveidoja partiju "Mēs — Talsiem un novadam". 2017. gada pašvaldību vēlēšanās viņa vadītais politiskais spēks guva panākumus, un Zelderis kļuva par Talsu novada domes priekšsēdētāju, taču šajā amatā nostrādāja aptuveni gadu — 2018. gada vasarā viņš tika atcelts un turpmāk darbojās opozīcijā.
Arī 2021. gada pašvaldību vēlēšanās Zelderis tika ievēlēts Talsu novada domē, tomēr vēlāk pievērsās darbam valsts mēroga politikā. Uz neilgu laiku viņa politiskā darbība bija saistīta ar Jauno konservatīvo partiju, kas 2021. gadā virzīja Zelderi tiesībsarga amatam, taču Saeimas atbalstu viņš toreiz nesaņēma.
2022. gada oktobrī Zelderis startēja 14. Saeimas vēlēšanās no partijas "Progresīvie" saraksta un tika ievēlēts kā vienīgais šīs partijas deputāts no Kurzemes vēlēšanu apgabala.
2024. gada jūnijā Zelderis pameta "Progresīvo" Saeimas frakciju un turpināja darbu kā pie frakcijām nepiederošs deputāts.
Ilgstošo veselības problēmu dēļ viņš Saeimas sēdēs piedalījās reti.
Jau 2020. gadā Zelderis atkāpās no partijas "Mēs — Talsiem un novadam" valdes priekšsēdētāja amata, bet šā gada jūlijā atstāja arī partijas valdes locekļa pienākumus.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas sniegto informāciju Zeldera deputāta mandāts pienākas Aizsardzības ministrijas parlamentārajai sekretārei Lienei Gāterei. Līdz ar šīm izmaiņām paredzams, ka valdošās koalīcijas balsu skaits Saeimā pēc gadumijas pieaugs, savukārt "Progresīvo" frakcijai atkal būs par vienu balsi vairāk, jo Zelderis koalīcijas balsojumus parasti neatbalstīja.
