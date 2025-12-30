Gadumijas nedēļa Latvijā sākās ar spēcīgām vēja brāzmām, bet pakāpeniski laiks kļūs vēsāks un veidosies noturīga sniega sega, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Aizvadītās nedēļas izskaņā Latvijas teritorijai pietuvojās plašs ciklons, kas atnesa stipru vēju un nokrišņus. Jaunajā nedēļā sinoptiskā situācija būtiski nemainīsies – laika apstākļus turpinās noteikt aktīva ciklonu darbība. Gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties, un lietu pakāpeniski nomainīs sniegs. Gadu mijā laiks būs ziemīgi vēss, daudzviet naktī uz 1. janvāri gaiss atdzisīs līdz pat -8, -13 grādiem, Kurzemes piekrastē gaidāmi -3, -5 grādi.
Gada pēdējā dienā debesis būs mākoņainas, tomēr vietām starp tiem izsprauksies arī saules stari. Gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra būs -3, -8 grādi, bet Kurzemes piekrastē -1, -3 grādu robežās. Gadumijas naktī nokrišņu intensitāte samazināsies. Jaunā gada pirmajās dienās debesis turpinās aizklāt mākoņi un Latvijai pāri virzīsies jaunas nokrišņu zonas, kas valsts lielākajā daļā atkal nesīs sniegu un slapju sniegu, bet piekrastē arī lietu. Gada pirmajā dienā vietām austrumos gaiss atdzisīs līdz pat -10 grādiem, tomēr nedēļas izskaņā gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies.
