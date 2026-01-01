1. janvārī miris bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs Imants Freibergs, sociālajos medijos ziņo Vīķe-Freiberga.
"Mans mīļais Imants šorīt aizgāja baltā Dieva mierā mūžībā. Dziļās sērās aizlūdzu, lai viņa dvēselei viegls ceļš. Par viņu sēro meita Indra, mazdēls Ivars, dēls Kārlis ar sievu Lindu un mazbērniem Alisi, Austru un Ritumu," ierakstā vietnē "X" norādījusi Vīķe-Freiberga.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Freibergs dzimis 1934. gada 12. martā Valmierā. 1944. gadā bēgļu gaitās nonācis Vācijas nometnēs. 1948. gadā pārcēlās uz Franciju.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Freibergs un Vīķe-Freiberga apprecējās 1960. gada 16. jūnijā.
Vīķe-Freiberga bija Latvijas Valsts prezidente divus termiņus - no 1999. gada līdz 2003. gadam un no 2003. gada līdz 2007. gadam.
