Rīgā Jauno gadu sagaidīs ar svinībām sešos pilsētas laukumos, informē Rīgas dome.
Svētku pasākumi notiks no 31. decembra pulksten 21 līdz 1. janvāra pulksten 2 vairākās vietās Rīgas centrā — Rātslaukumā, Līvu laukumā, Pils laukumā, laukumā pie Pulvertorņa, 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā starp Poļu un Bīskapa gāti, kā arī Kaļķu ielas posmā starp Vaļņu ielu un Aspazijas bulvāri.
Vecrīgas laukumos par muzikālo noformējumu un deju ritmiem rūpēsies vairāki dīdžeji — DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss un MC Valters Krauze.
Katrs laukums piedāvās vienotu audiovizuālu performanci, kurā dīdžeju muzikālais sniegums tiks saskaņots ar vizuālām projekcijām uz apkārtējo ēku fasādēm. Savukārt 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā vizuālie elementi tiks demonstrēti uz LED ekrāniem.
Pasākumu laikā katrā norises vietā klātesošos uzrunās moderators, palīdzot radīt svētku noskaņu, stāstot par Jaunā gada sagaidīšanas aktivitātēm citviet pilsētā, kā arī atgādinot par aizvadītā gada spilgtākajiem notikumiem un ieskicējot gaidāmo.
