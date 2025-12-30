Raimonds Pauls par dziedāšanas svētkiem bija informēts, fonda "Manai dzimtenei" pārstāvji ar viņu tikās jau idejas tapšanas sākumā – tā sabiedrībā sacelto ažiotāžu pēc Raimonda Paula izteikumiem, ka viņš iebilst pret savā vārdā nosaukto dziedāšanas svētku rīkošanu, TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" skaidro Latvijas Valsts prezidents (2007-2011), fonda "Manai dzimtenei" padomes loceklis Valdis Zatlers.
"Līdz šim viss gāja samērā viegli un veiksmīgi un tagad sanāk, ka jāpierāda, vai tautai ir vajadzīgi šādi svētki...?" Pēc izskanējušā skandāla fonds nosūtījis kolektīvu vēstuli Maestro, kurā atvainojas par radušos situāciju, lai gan tā neesot viņu radīta. "Koncerts notiks, mēs nemetīsim plinti krūmos, izdarīsim iesākto darbu līdz galam, tā kā tas bija iecerēts. Cilvēki var būt mierīgi, koncerts notiks" nosaka Zatlers. Jautāts, vai Maestro joprojām ir noraidošs, Zatlers atbild: "Liksim mierā Maestro! Domāju, ka viņš nav priecīgs par to, kas tagad notiek publiskajā telpā. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc koncerta Maestro būs gandarīts par savu darbu. Iesaku tagad cilvēkiem nomierināties un neradīt Raimondam Paulam liekus uztraukumus."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu