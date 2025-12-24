Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jubilejas brauciena dalībnieki – stand-up komiķe Anete Bendika, multimākslinieks Kašers, psihoterapeite Diāna Zande un TV personība Armands Simsons – Japānas brauciena laikā apmeklēja kādu lokālo iestādi, kurā klienti par maksu var pavadīt laiku ar četrkājainajiem draugiem. Lai gan lielākā daļa grupas ar prieku metās šajā izklaidē, Simsons demonstratīvi palika malā, paužot savu neizpratni par šādu konceptu.
Japānā šādas vietas ir populāras, jo ierobežotās dzīvojamās platības dēļ mājdzīvnieku turēšana daudziem ir nepieejama greznība. Šādos centros apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja īsu brīdi pavadīt dažādu dzīvnieku sabiedrībā. Tomēr Armands, ierodoties galamērķī, neslēpa savu skepsi un sarkastiski piebilda: "Varētu arī nodot savus korgijus, lai šādi te ieslēgtu tos kādā krātiņā un lai visi maksā un iet ar viņiem spēlēties!"
Savu ironijas devu viņš turpināja, arī uzrunājot skatītājus un jokojot par līdzīgas "komercdarbības" uzsākšanu dzimtenē: "Tātad, mīļie skatītāji! Ja jūs vēlaties satikties ar diviem brīnišķīgiem korgijiem, tad droši vēršaties pie manis, un par attiecīgu samaksu jūs ar viņiem varēsiet iet ārā, viņus barot, glaudīt, ķemmēt un savākt arī kakas pēc pastaigāšanās."
Kamēr aktrise Anete Bendika neslēpa emocijas un jūsmoja par sastaptajiem suņiem, saucot: "Čau, sunīti! Ak, Dievs, cik tu esi burvīgs!", Simsons palika nelokāms. Viņš savu lēmumu neiesaistīties pamatoja ar emocionālu uzticību saviem mājas mīluļiem, salīdzinot svešu suņu glaudīšanu ar nodevību: "Bez nožēlas, man tas nebija vajadzīgs. Es nejutu, ka man šobrīd jāiet pie cita suņa, jāglauda, ar viņu jābildējās un par to man vēl paņem naudu! Nu, c'mon! Man tā sajūta, goda vārds, bija tāda, ka es krāpju savu Mikiju un Bārniju ar citiem suņiem."
Lai gan TV personība uzsvēra, ka pret dzīvniekiem izturas ar mīlestību, šoreiz viņš izvēlējās palikt distancēts un labprātāk izbaudīja mirkli bez citu suņu klātbūtnes.
VIDEO:
