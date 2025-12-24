Gaidot ziemas saulgriežus, šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki nolēma apvienot spēkus kopīgam mērķim – atbalstīt bērnunama jauniešus. Slavenības sagatavoja sūtījumu ar dažādām praktiskām lietām un dāvanām, kas atvieglos viņu ikdienu. Sezonas fināla epizodē Kaspars Kambala neslēpa izbrīnu par savas laulātās draudzenes Olgas rīcību, jo iepriekš viņa šādās aktivitātēs nav iesaistījusies.
Kambala svētku pasākuma laikā uzrunāja kolēģus, paužot atzinību par viņu atsaucību un kopīgi paveikto darbu. Viņam bija būtiski akcentēt, ka katra dalībnieka ieguldījums bija svarīgs posms ieceres īstenošanā: "Es tiešām gribēju pateikt visiem sirsnīgu paldies par iesaistīšanos idejā atbalstīt bērnunamus. Es labprāt būtu šo runu teicis bez kameru klātbūtnes un pateicis paldies visiem arī tāpat, ka mēs vienkārši savācāmies un katrs no mums sarūpēja, ko varēja. Tagad mēs to visu arī aizgādāsim."
Kaspars neslēpa, ka sievas aktīvā līdzdalība projektā viņam bija patīkams šoks. Viņš atceras, ka attiecību sākumā Olga pret ziedošanu izturējusies ļoti rezervēti: "Visvairāk esmu pārsteigts par savu sievu, jo, kad es viņu satiku, viņa bija ļoti konkrēti pret kaut kādām labdarības lietām."
Skaidrojot sievas iepriekšējo nostāju, Kaspars norādīja uz bieži sastopamo liekulību ziedošanas kultūrā. Viņš saprot Olgas skepsi, kas radusies, redzot cilvēkus, kuri labdarību izmanto tikai personīgā tēla spodrināšanai: "Es arī saprotu, kāpēc tā - nereti cilvēki, kuri parasti izliekas par labdariem, to dara savtības pēc, lai kaut ko parādītu plašākai sabiedrībai. Pēc tam viņi tikai savāc no citiem mantas, paši aiznes, lai, it kā, tas būtu kaut kam."
Pārējie šova dalībnieki augstu novērtēja Kambalu pāra iniciatīvu un uzņēmību, nogādājot sarūpētās mantas galamērķī. Piemēram, Aleksandra Kurusova pauda gandarījumu par paveikto, sakot: "Es esmu pārliecināta, ka bērni ir laimīgi par šādām dāvanām". Visas sagatavotās mantas un dāvanas tiks nodotas bērnunama jauniešu rīcībā.
