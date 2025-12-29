Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde aicina sabiedrības palīdzību, lai noskaidrotu bezvēsts prombūtnē esošā Vladislava Pikunova atrašanās vietu.
Jaunietis, dzimis 2005. gadā, šā gada 23. decembrī pameta savu dzīvesvietu Rīgā, Vecajā Buļļu ielā, un līdz šim brīdim par viņa atrašanās vietu informācijas nav.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Vladislavs, iespējams, atrodas kopā ar savu draudzeni.
Pazīmes: augums aptuveni 185 centimetri, vidējas miesasbūves, īsi brūni mati.
Valsts policija aicina ikvienu, kurš zina jaunieša atrašanās vietu vai var sniegt jebkādu noderīgu informāciju, nekavējoties zvanīt uz tālruni 112.
