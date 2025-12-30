Asins pēdas vairākos kāpņutelpas stāvos mājas iedzīvotājiem radījušas daudz jautājumu. Kas tieši noticis brīvdienās, sākotnēji nebija skaidrs — vietējie apsprieda dažādas versijas gan savā starpā, gan sociālajos medijos, tomēr atbilžu bija maz. Vien kopīga nojauta — notikumā iesaistīti astotā stāva iedzīvotāji, vēsta raidījums "Degpunktā".
"Nezinu, puisis tur gulēja. Gan jau nebija dzīvs. Policija bija. Es vēlu atnācu, neko neredzēju. Šis nebija kluss kaimiņš — pie viņiem policija jau ir saukta," stāsta mājas iedzīvotājs.
Pēc asiņu daudzuma secināts, ka vīrietis, visticamāk, atradies pie atkritumu stāvvada. Iepriekšējā dienā augšstāva kaimiņiene dzīvoklī dzirdējusi trokšņus, taču liktenīgajā dienā nekas aizdomīgs neesot manīts. Dzīvoklī dzīvojusi sieviete ar maziem bērniem un minētais vīrietis.
"Tas nav pirmais gadījums. Viņi bieži lustīgi uzdzīvoja. Vīrietis bieži nemaz netika līdz savam dzīvoklim,"
stāsta kaimiņiene.
Iedzīvotāji pieļāvuši arī kautiņa vai slepkavības iespēju, tomēr tie, kas vīrieti pazina, vairāk sliekušies domāt par nelaimes gadījumu. "Varbūt pārdzēries vai pārlietojis. Viņš jau iepriekš krita un savainojās," norāda kaimiņiene.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka šoreiz gūtās traumas bijušas letālas. Valsts policija apstiprina, ka
vīrietis alkohola reibumā mājas kāpņutelpā pakritis un guvis smagas traumas, no kurām miris.
Pašreizējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu.
