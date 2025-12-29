Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis turpina atveseļošanās procesu. Viņš nedosies sevis pārstāvētajai Atlantas "Hawks" komandai līdzi nākamajā spēlē pret čempioniem Oklahomsitijas "Thunder", vēsta "Hawks" ieraksts sociālajā medijā "x.com".
Taču ieraksts ziņo arī par Porziņģa iespējamu atgriešanos laukumā tuvā laikā.
Bez Porziņģa, Atlantas komandas sastāvā slimības un traumas dēļ iztrūkst vēl divi spēlētāji. Tas nav palīdzējis un komanda piedzīvojusi sesto zaudējumu pēc kārtas un šonakt, visticamāk, neveiksmju sērija turpināsies.
Jau iepriekš ziņojām, ka Kristaps izlaidīs spēles pāris nedēļas, jo atklājušās atkārtotas veselības problēmas un klubs lēma viņa stāvokli izmeklēt sevišķi rūpīgi.
