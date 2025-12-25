"Klimata pārmaiņas ar bērniem un jauniešiem jāapspriež tāpat kā ar pieaugušajiem, un formula – "tu vēl esi par mazu", "pieaugsi, tad jau redzēs" – tas ir pagājis laiks," uzsver Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) direktore, profesore Dagnija Blumberga.
Institūta pētnieki par ilgtspējas un energoefektivitātes jautājumiem aktīvi uzrunā arī skolēnus, tostarp konkursa "Klimata dienas skolās" ietvaros, kas pērn galvaspilsētā notika pirmo reizi.
"Mums stāstīja par enerģijas taupīšanu, un mēs par to pastāstām arī mājās: kā pareizi jāvēdina telpas, ka dators pēc darba ir jāatslēdz no rozetes un kā elektrību var taupīt dažādos citos veidos. Piemēram, mēs mājās uz ledusskapja vairs neliekam arī nekādus smagumus," par "Klimata dienām skolās" stāsta Rīgas Pārdaugavas pamatskolas piektklasnieks Maksims Vaļejevs. Pagājušā mācību gadā viņa klase (4.b) izcīnīja uzvaru galvaspilsētas pirmajā "Klimata dienu" konkursā. Šogad skolu sacīkstes turpinās un Maksima klase atkal ir dalībnieku vidū.
Skolas piena "otrā dzīve"
Uzvara nebija pašmērķis – atzīmē pamatskolas skolotājas Larisa Keiča un Liene Varapoga. Svarīgākais – veicināt skolēnu izpratni par energoefektivitāti un ilgtspēju. Konkursa ietvaros skolēniem notika gan aizraujošas teorētiskas nodarbības, gan praktiski pētījumi. Skolēni mērīja gaisa kvalitāti skolā, vilcienā, Rīgas stacijā un Jūrmalā, pierakstīja datus un pēc tam tos analizēja dabaszinību stundā, tā veicinot jauniešu izpratni par gaisa kvalitāti un to ietekmējošajiem faktoriem. Skolu apmeklēja arī "Klimata dienu" Energodetektīvs, kurš kopā ar bērniem pārsprieda arī mācību iestādes ēkas energoauditu, salīdzinot datus par enerģijas patēriņu pirms un pēc nama siltināšanas.
"Bērni kļuvuši atbildīgāki. Viņi taupīgāk attiecas pret elektrības patēriņu, cītīgāk šķiro atkritumus, pret dabu ir atbildīgāki. Un šo informāciju viņi arī tālāk nodod saviem vecākiem," novērojusi konkursa čempionu bijusī audzinātāja Keiča. "Lai veicinātu arī skolasbiedru izpratni un paradumu maiņu, bērni izvietoja uzskatāmus plakātus skolas gaitenī. Tomēr mainīt cilvēku paradumus ir liels izaicinājums un šajā jomā vēl daudz darāmā."
Konkursa noslēguma darbā klase izvēlējās risināt atkritumu mazināšanas jautājumu, "otro dzīvi" piešķirot skolas piena pakām. Tā tukšā tara kļuva par pašu rokām gatavotiem funkcionāliem ķeblīšiem. Dizaina un tehnoloģiju skolotāja Varapoga kopā ar bērniem ķeblīšus līmēja kopā un pēc tam uzšuva tiem pārvalkus. "Gala produkts tika rūpīgi testēts, uz tiem sēdāmies pat mēs – skolotāji. Bērniem izdevās radīt patiešām lietojamu un izturīgu ķeblīti," priecājas pedagoģe. "Lielākais izaicinājums bija laika plānošana, jo darbs bija jāveic pēc mācību stundām. Bērni ir ļoti aizņemti ar pulciņiem, tomēr klase spēja vienoties un aktīvi darboties komandā," piebilst skolotāja Keiča. Arī bērnu vecāki bijuši ļoti atsaucīgi un visiem spēkiem atbalstījuši klases dalību konkursā, piemēram, palīdzot sagādāt nepieciešamos materiālus.
Energodetektīva uznāciens
Pērnā konkursa ietvaros "Klimata dienu" Energodetektīvs (SIA "Ekodoma" projektu vadītājs) Elvis Berjoza ar izglītojošām nodarbībām viesojās 14 skolās. "Auditorijas bija ļoti dažādas, sākot no trešās līdz pat vidusskolas klasēm. Vislielāko interesi izrādīja jaunieši līdz 8. klasei," viņš stāsta. "Ja skolēniem to materiālu pasniedz ar salīdzinājumiem, ar piemēriem no ikdienas dzīves, tas viņus uzrunā. Ikdienā jau bērni nedomā par enerģiju un tās izmaksām, jo par to domā vecāki. Bet te ļoti labi palīdz piemēri, kādus kārumus vai dāvanas vecāki varētu iegādāties par naudiņām, kas ietaupītas par elektrību vai siltumu."
"Runājām arī par skolas ēkas energoefektivitāti. Stāstīju, kāpēc ir svarīgi ēkas siltināt un kādu rezultātu tas dod. Protams, tās ir lielas investīcijas, bet rezultāts ir jūtams uzreiz," turpina Berjoza. Vienlaikus viņš uzsver, ka arī siltinātā ēkā ir jādomā par efektīvu enerģijas izmantošanu. "Ir dažas siltinātas skolas, kurām enerģijas patēriņš ir līdzīgs nesiltinātām ēkām. Un to var mainīt, pamainot ikdienas paradumus, piemēram, pareizi vēdinot telpas, ko arī daudzi skolotāji īsti neprot. Jo efektīvāk vēdinām telpas, jo mazāk sildām āra gaisu, un ar to bieži vien ir saistīts siltuma pārtēriņš." Iepriekšējās "Klimata dienās" Energodetektīvs kā pozitīvu ieguvumu min arī to, ka konkursa norises gaitā dažās skolās uzlabojās energoresursu patēriņa efektivitāte.