Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pieļāvis iespēju, ka 2025. gads ir pēdējais miera gads Eiropā.
Trešdien publicētajā intervijā laikrakstam "Magyar Nemzet" Orbāns norādījis, ka pēdējais lielais karš Eiropā beidzies 1945. gadā un ka kopš tā laika pagājuši 80 gadi.
"Ilgu laiku masu iznīcināšanas kodolieroči atturēja kontinenta tautas no kara. Visi uzskatīja, ka Eiropas konflikts neizbēgami pāraugs pasaules kodolkarā. Šīs bailes darbojās 80 gadus," atzinis Ungārijas premjers. "Taču tagad parādās pilnīgi jauna pasaule."
"Notiek finansu, militārās un politiskās varas pārdale, kas var pat izprovocēt karu. Militārā spriedze Eiropā ir Rietumeiropas un Eiropas Savienības (ES) pagrimuma sekas," apgalvojis Orbāns.
Viņaprāt, mēs tuvojamies karam. Vienlaikus Orbāns apgalvojis, ka, pateicoties viņam, pagājušajā nedēļā esot izdevies nobremzēt tuvošanos karam, jo ES samitā netika pieņemts lēmums par iesaldēto Krievijas līdzekļu izmantošanu Ukrainas finansēšanai.
Tomēr tuvošanās karam neesot apturēta, bet tikai palēnināta, žēlojies Ungārijas valdības vadītājs, kas joprojām uztur prokrievisku kursu.
"Šodien Eiropā ir divas nometnes - kara atbalstītāji un miera atbalstītāji. Tagad pārsvars ir kara spēkiem. Brisele grib karu, Ungārija grib mieru," apgalvojis Orbāns.
