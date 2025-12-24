Arī šogad simtiem rīdzinieku un pilsētas viesu pēc svētku noskaņas un dāvanām dodas uz Doma laukumu, kur jau divdesmit piekto gadu mājo Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš.

Mazāk amatnieku, vairāk ēdinātāju

Arī Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš šogad pulcējis visnotaļ kuplu tirgotāju pulku – piedalās vairāk nekā 80 uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji, izceļot Latvijas tradicionālās prasmes un ne tikai. Tirdziņa vadītāja Anna Blaua stāsta, ka pieteikšanās tirgotājiem tikusi izsludināta rudenī un tirgotāju atsaucība bijusi liela. "Atlases process ir neizbēgams un nepieciešams – tas garantē kvalitāti un atbilstību tirdziņa atmosfērai, autentiskumam. Kritēriji ir dažādi – tiek vērtēta gan piedāvājuma oriģinalitāte, gan kvalitāte, darinājumu izcelsme, piedāvājuma klāsts u.c., tāpēc, kā jau katru gadu, aiz strīpas palika vairāki desmiti interesentu," stāsta A. Blaua, kura ir novērojusi tendenci, ka piesakās arvien mazāk amatnieku, bet ir vērojama lielāka interese no ēdinātājiem.

Viena standarta tirdzniecības vieta maksā, sākot no 1500 eiro visam tirdziņa norises laikam – šajā gadā tās ir 38 dienas – no 28. novembra līdz 4. janvārim. Tirdzniecības vietu cenas šogad nav mainījušās. Domājot par apkārtējo vidi, tirdziņā darbojas depozīta sistēma. "Šogad esam spēruši soli uz priekšu un naudu par atgriezto glāzi tirdziņa apmeklētājs var saņemt savā bankas kontā," klāsta tirdziņa vadītāja.

A. Blaua ir gandarīta, ka šogad tirdziņš nes svētku sajūtu arī ārpus Doma laukuma robežām, jo katru vakaru tirdziņa sociālo tīklu kontos un mājaslapā tiekot pārraidītas īpašas dramaturga Klāva Knuta Sukura radītas Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa pasakas sabiedrībā zināmu cilvēku lasījumā.

"Brīvdienās mūs gāž riņķī izsalkuši ārvalstu tūristi, bet vietējo pieplūdums parasti ir darba dienu vakaros," stāsta "Uguns namiņa" saimnieks Mārtiņš (pa kreisi).
Ziemassvētku tirdziņu augstākajā līgā
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

