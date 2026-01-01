No 2. janvāra piektdienās plkst. 21.10 TV3 ēterā ar jaunu sezonu atgriežas interjera dizaina raidījums "Manas mājas ar IKEA". Astoņiem dalībniekiem būs iespēja pašiem iejusties kā pilntiesīgiem interjera dizaineriem savās mājās. Iedvesmai un ar padomiem līdzās būs arī IKEA interjera dizaineres.
"Manas mājas ar IKEA" atgriežas ar 11. sezonu, kas šogad pārsteigs ar jaunu pieeju mājokļa uzlabošanai. Šosezon ieviesti jauni noteikumi – "dari pats" koncepts, kurā dalībnieki uzņemas visu pārvērtību procesu paši: viņi plāno, konsultējas ar IKEA interjera dizainerēm, dodas iepirkties, iekļaujoties ne tikai divās stundās, bet arī noteiktā budžetā, montē, pielāgo un kļūdās – taisni, kā vairums jau zina – dzīves īstajā ritmā.
Raidījumā vairs nav lielu remontu un būvbrigāžu: viss balstās reālu cilvēku iespējās, radošumā un spējā mainīt savu mājokli ar pašu rokām. Dalībnieku paveikto attālināti vēro un komentē IKEA interjera dizaineri – profesionāļu komanda, kas analizē katru soli, sniedz padomus, mudina domāt radoši un iedvesmo skatītājus īstenot idejas arī savās mājās.
Sezonu atklās īpaša, emocionāla epizode – krīzes centra "Burtnieks" telpu atjaunošana, kur tiks pārveidotas divas ģimeņu istabas un psihologa kabinets. Šis projekts tapis ar mērķi radīt mierpilnu un drošu vidi tiem, kuri krīzes brīdī meklē atbalstu. Pārējās astoņās epizodēs raidījums viesosies dažādos Latvijas reģionos – Rīgā, Bauskas, Saulkrastu, Mārupes novadā un Jūrmalā –, lai kopā ar ģimenēm uzlabotu bērnistabas, lielas un mazas virtuves, guļamistabas, dzīvojamo istabu un studijas tipa telpu.
Šosezon raidījuma veidotāji pievērsīsies visdažādākajām situācijām – no pirmā paša iegādātā īpašuma līdz dzimtas dzīvoklim, kur svin svētkus nu jau trīs paaudzes. Skatītāji iepazīs telpas, kur vienuviet jāatrod vieta atpūtai, darbam un mājīgai virtuvei, kā arī plašas un ne tik plašas sērijveida virtuves, kur iemiesot komfortu līdzās vēsturiskiem atribūtiem. Vēl atklāsim guļamistabas, kur jārod vieta ne tikai pašiem, bet ģimenes mīluļiem, dzīvojamās istabas, kur satiekas bērni un mazbērni, kā arī būs vērojams zēna istabas pārvērtību process kā patiess piedzīvojums ģimenei.
Raidījuma vadītājs Kristaps Tālbergs atzīst, ka viņam vislabāk patikusi iepirkšanās sadaļa, jo tur var redzēt, cik dažādi mēs katrs esam. "Daži ierodas ļoti sagatavoti un turas pie plāna līdz pat pēdējam brīdim… un tad nonāk līdz kādam nelielam kārdinājumam, un roka paslīd uz kādu interjera preci, kas nemaz nebija plānā. Tieši tajā brīdī atklājas šīs sezonas šarms – dzīvs, patiess un ļoti cilvēcīgs process."
