No 7. janvāra ar jaunu sezonu un desmit jaunām epizodēm pie skatītājiem trešdienu vakaros plkst. 20.25 atgriežas spilgtais un garšīgais TV un digitālā satura projekts kūku mīļotājiem un dzīves svinētājiem.
Desmit epizodēs izcilās kūku meistares Iles Kupčas Kūciņas vadībā taps jaunas kūkas. Tās būs inovatīvas un šajā sezonā piemērosies laikmetam – mazāk cukura, mazāk kaloriju, taču gardas un garšīgas. Kūku gatavošana var būt radoša, un katrs to var papildināt arī ar savām idejām – dekorēšanu, pievienot mazāk vai vairāk cukura, izmantot kviešu vai bezglutēna miltus, izmantot pašgatavotus ievārījumus.
Savukārt kūka, kā jau ierasts, dosies ciemos, vai viesi nāks uz kūku un sarunu pie kafijas tases. Sezona tiks atklāta ar teatralizētu piesitienu, jo tā sāksies Latvijas vismaģiskākajā teātrī un turpināsies pie austrumu robežas.
Sezonas jaunums – kur kūkas, tur uzkodas. Katrā raidījumā būs arī idejas mazajām uzkodām.
Pirmā gada kūka būs Jaunā gada tiramisū kūka itāļu gaumē, kas dosies ciemos uz iluzionisma teātri "Mystero" pie Daces un Enriko Pecolli. Burvju mākslinieki atklās dažus noslēpumus un atslēgu 30 gadu kopā būšanai dzīvē un uz skatuves.
Tā kā jauno gadu cilvēki mēdz iesākt ar jauniem izaicinājumiem, par godu dāmām sezonas otrajā raidījumā taps "Slaidā šokolādes kūka", kas dosies ciemos uz teātra klubu "Austrumu robeža". Aktrises Zanes Burnicka un Līga Robežniece dalīsies ar saviem teātra piedzīvojumiem, jaunumiem teātra repertuārā, ka arī uzzināsim aktrišu bērnības garšu.
Ilze Kupča par jauno sezonu atklāj: "Raidījuma jaunā sezona ir sākusies maģiski. Ne tikai jaunas kūkas, bet arī jauni pavērsieni, jo tikko esmu atklājusi Baltijas kūku muzeju un izveidojusi savu zīmolu "Kupcha Cakes", top arī mana pirmā kūku grāmata. Jaunajā kūku sezonā skatītājus iedvesmosim kūku gatavošanai, lai parādītu, ka to spēj ikviens. Mājās pašu gatavota kūka ir kas īpašs. Mans kūku pamats ir mājas kūkas, dabiskas, radošas un gardas. Tām nav taisnu līniju, bet tās piepildītas ar sirdi un mīlestību."
