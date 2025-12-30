Sabiedrisko attiecību speciālists Deniss Aleksandrs Ševeļovs, kuru plašāka sabiedrība iepazinusi arī kā slavenību stila un modes ekspertu, pirms Ziemassvētkiem sasniedzis vienu no nozīmīgākajiem savas dzīves mērķiem, raksta "Privātā Dzīve".
"Nupat esmu sasniedzis vienu no saviem lielākajiem mērķiem — kļuvis par Nacionālo bruņoto spēku virsnieku speciālistu," žurnālam "Privātā Dzīve" atklāj Ševeļovs.
Viņš uzsver, ka viņam ir būtiski ar savām zināšanām un pieredzi dot ieguldījumu sabiedrības labā, un
dienests ir bijis ilgi lolots sapnis, kas tagad sācis īstenoties.
Nākamgad Deniss atzīmēs 40 gadu jubileju, un šis dzīves posms viņam iezīmē būtiskas personiskas un profesionālas pārmaiņas.
Aizvadīto gadu Ševeļovs raksturo kā dziļi pārveidojošu — gan garīgi, gan karjeras ziņā. Šis process ļāvis viņam labāk iepazīt sevi, saprast savu raksturu un pārskatīt attiecības ar pašu sevi, ko Deniss uzskata par aizvadītā gada lielāko ieguvumu.
Viņš arī pauž pateicību tuviniekiem par sniegto atbalstu un sapratni. Skatoties nākotnē,
Ševeļovs iecerējis turpināt dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, attīstīt sevi profesionāli un personīgi, kalpojot Latvijai,
kā arī īstenot vēl vienu praktisku mērķi — nokārtot autovadītāja apliecību.
