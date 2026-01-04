Rīgā, gāzes sprādzienā cietušajai mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta, informēja Rīgas domē.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu un veikt ēkas tehnisko apsekošanu.
Tas nepieciešams, lai noteiktu bojājumu apmēru, kā arī nosacījumus un nepieciešamās darbības ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai vai atsākšanai.
Pēc tehniskās apsekošanas varēs lemt par tālāko rīcību, informēja pašvaldībā.
Kā ziņots, gāzes sprādzienā Torņakalnā, Bauskas ielā gāja bojā divi cilvēki, bet vēl divi cietuši, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Viens no bojāgājušajiem ir AS "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, veicot glābšanas darbus, piektā stāva dzīvoklī atrasta vēl viena mirusi persona. Līdz šim policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī persona, iespējams, ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu.
Vienlaikus tiek veiktas citas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus. Tiks veiktas ekspertīzes.
No ēkas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās evakuējās 35 cilvēki, bet vēl 11 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika bojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
